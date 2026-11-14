Splićani, je li ovo normalno? Pogledajte koliko košta velika kava s mlijekom u Jokeru

Cijene u splitskim ugostiteljskim objektima ponovno su tema rasprave na društvenim mrežama. Ovoga puta pozornost je privukao račun iz trgovačkog centra Joker, gdje velika kava s mlijekom stoji 3,10 eura, odnosno više od 23 kune prema nekadašnjoj valuti.

Koliko biste izdvojili za veliku kavu s mlijekom? U jednom ugostiteljskom objektu u splitskom trgovačkom centru Joker za taj užitak potrebno je platiti 3,10 eura. Fotografija računa objavljena na društvenim mrežama potaknula je raspravu među Splićanima, a komentari su pokazali koliko su mišljenja o cijenama podijeljena.

Na cijenu je upozorila Splitska televizija, koja je na svojoj Facebook stranici objavila fotografiju računa uz kratku poruku:

"Kava ide u nebo… U Jokeru 'velika toplo' 3,10 eura."

Iznos je privukao pozornost građana, među kojima su neki izrazili nezadovoljstvo, dok drugi smatraju da su cijene jednostavno odraz potražnje.

"Svi se žale, a kafići su puni"

U komentarima se ubrzo otvorila rasprava o splitskim navikama ispijanja kave. Dok jedni upozoravaju na rast cijena, drugi primjećuju kako su ugostiteljski objekti i dalje dobro posjećeni.

"I uvik su puni svi kafići u svim centrima i gradu, nama je dobro! Petak radni dan 11 sati, a kafane gore?", komentirala je jedna korisnica.

Drugi je komentator kratko zaključio:

"Jednostavno, dok se prodaje cijena je očito OK!"

Bilo je i ironičnih reakcija na cijenu koja je izazvala raspravu.

"Triba to na 5 € natjerat, i to za espresso… 6 € za veliki makijato… ima se, može se…", napisao je jedan od korisnika društvenih mreža.

Je li kava postala luksuz?

Kava u Splitu odavno nije samo napitak. Ona je dio svakodnevice, povod za susrete, razgovore i druženja, a odlazak na kavu jedna je od prepoznatljivih gradskih navika.

Ipak, cijena od 3,10 eura za veliku kavu s mlijekom ponovno otvara pitanje koliko su građani spremni plaćati svakodnevne male užitke.

Za nekoga je riječ o prihvatljivom iznosu, dok drugima takva cijena predstavlja nepotreban trošak. Posebno ako se kava pije svakodnevno.

Jednostavna računica pokazuje da bi jedna takva kava dnevno tijekom 30 dana stajala čak 93 eura. Dvije dnevno značile bi mjesečni izdatak od 186 eura.

Naravno, nitko nije obvezan piti kavu u trgovačkom centru, a cijene se razlikuju od lokala do lokala. No činjenica da je jedan račun izazvao toliku raspravu pokazuje koliko su Splićani osjetljivi na cijene ugostiteljskih usluga.

Istodobno, komentari otkrivaju i zanimljiv paradoks: građani se žale na poskupljenja, ali odlazak na kavu i dalje ostaje važan dio društvenog života.