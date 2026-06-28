Splićani, izgovora više nema: Nova teretana radi 0-24, a prva dva mjeseca stoje 2 eura

Ljeto u Splitu obično znači more, vrućinu, gužve, kasne izlaske i rečenicu koju mnogi ponavljaju svake godine: "Krenut ću trenirati na jesen ili od ponedjeljka."

Ali je li ljeto stvarno najgore vrijeme za početak vježbanja ili je baš sada pravi trenutak za novu rutinu?

Pitali smo Splićane vježbaju li tijekom ljeta, što im je najveći izgovor za preskakanje treninga, bi li ih motivirala teretana u kvartu i što bi ih napokon natjeralo da krenu.

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Odgovori su bili iskreni, zabavni i jako poznati svima koji su barem jednom rekli: "Krećem od ponedjeljka."

Povod za ovu malu splitsku fitness anketu je otvorenje nove Gyms4you lokacije na Visokoj, koji je svoja vrata otvorio 27. lipnja na adresi Velebitska 125. Novi fitness centar donosi moderan prostor za trening u jedan od najživljih splitskih kvartova, a ideja je jednostavna: trening se ne mora prilagođavati idealnom rasporedu, nego stvarnom životu.

Nova Gyms4you lokacija posebno veseli stanovnike Visoke i okolnih kvartova, ali i sve one koji žele trening uklopiti u svakodnevni ritam bez gubljenja vremena na odlazak na drugi kraj grada. Vjerovali ili ne upravo je to ono što danas mnogima najviše nedostaje, ne motivacija, nego praktično rješenje koje se može uklopiti u svakodnevicu.

Kakve god preference imali oko treninga, bilo da trenirate prije posla, kasno navečer, između obveza ili vikendom kada napokon pronađeš to malo vremena za sebe, Gyms4you donosi koncept koji se prilagođava korisniku. Teretane rade 0-24, svaki dan, a s jednom članskom iskaznicom članovi mogu trenirati u svim Gyms4you centrima u Hrvatskoj.

Nova poslovnica na Visokoj zamišljena je kao prostor za sve generacije i različite razine fizičke spremnosti. Namijenjena je iskusnim rekreativcima, ali i onima koji tek žele krenuti, vratiti se treningu nakon pauze ili uvesti zdraviju rutinu u svakodnevicu.

Ali to nije sve, za one koji stalno traže pravi trenutak, Gyms4you ovog ljeta ima i dodatni motiv. Povodom novih otvorenja traje velika SUMMER akcija u sklopu koje novi članovi, kao i nekadašnji članovi kojima je članarina istekla prije 31.12.2025., mogu trenirati prva dva mjeseca za 2 eura uz odabranu pretplatu. Akcija traje od 19. lipnja do 2. kolovoza.

Velika SUMMER akcija Prva 2 mjeseca treniranja za 2 € uz pretplatu Akcija traje od 19.6. do 2.8. Nova lokacija: Split Visoka, Velebitska 125 Otvoreno od 27.6. Open weekend, besplatni treninzi i prilika za osvajanje godišnje članarine

Uz otvorenje nove lokacije na Visokoj najavljen je i open weekend, besplatni treninzi tijekom vikenda otvorenja, treneri dostupni za konzultacije te prilika za osvajanje godišnje članarine.

Visoka je tako dobila sadržaj koji kvart čini još funkcionalnijim za svakodnevni život. Uz stanovanje, školu, trgovine i brojne dnevne obveze, sada stiže i mjesto na kojem se može napraviti nešto dobro za sebe, svoje tijelo, energiju I što je najvažnije zdravlje.

U zdravom tijelu, zdrav je duh.

Ako već neko vrijeme razmišljaš o tome da se vratiš vježbanju, kreneš ispočetka ili jednostavno pronađeš fitness koji ti je blizu i dostupan, novo otvorenje na Visokoj moglo bi biti baš dobar povod.

Gyms4you Visoka je otvorio svoja vrata 27. lipnja na adresi Velebitska 125. Nova fitness adresa u Splitu stigla je i u kvart, ali i u raspored svih onih koji žele trenirati onda kada njima odgovara.

I, kada krećete? Odmah ili od ponedjeljka?