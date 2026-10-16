Splićani, imajte ovo na umu: Na ovim mjestima u vikendu pred nama parkiranje neće biti moguće

Splitske ulice u subotu će odisati realističnim scenarijima i pravim prikazima postupanja hitne medicinske pomoći u trenutcima nesreća, s kojima se svakodnevno susrećemo.

Osim što će Splićani imati priliku uživo promatrati sva zbivanja natjecanja na Prokurativama, Zapadnoj obali, Sustipanu, Zvončacu, Kašjunima i Telegrinu, da bi se ovakvo natjecanje uspješno moglo organizirati, za parkiranje svih vozila bit će zatvoren parking na Sustipanu, kao i dio parkirališta na Zvončacu.

Organizatori mole sugrađane za strpljenje za vrijeme održavanja natjecanja te pronalaženje alternativnih parkirališnih površina od petka u 19 sati, do nedjelje u 12 sati.

Petak, 16. listopada

10-12 sati (Prokurative): Svjetski dan oživljavanja

13 sati (Peristil): Pokazna vježba i konferencija za medije

20 sati (Vestibul): Ceremonija svečanog otvaranja

Subota, 17. listopada

9-15 sati (Marjan, Kašjuni, Zapadna obala, Sustipan, Zvončac): Natjecanje

10-14 sati (Prokurative): Edukativni kutak (simulator prevrtanja vozila HAK-a, radionice oživljavanja, mobilni preventivni centar Policije)

Svi zainteresirani građani moći će razgledati lokacije održavanje i biti dio ove interesantne priče. Osim adrenalina, prilika je ovo za edukaciju o reagiranju u trenutcima nesreća. Detaljan program događanja možete pronaći na društvenim mrežama natjecanja @trc.split9.