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Splićani, imajte ovo na umu: Na ovim mjestima u vikendu pred nama parkiranje neće biti moguće

Organizatori mole sugrađane za strpljenje za vrijeme održavanja natjecanja te pronalaženje alternativnih parkirališnih površina
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Splitske ulice u subotu će odisati realističnim scenarijima i pravim prikazima postupanja hitne medicinske pomoći u trenutcima nesreća, s kojima se svakodnevno susrećemo. 

Osim što će Splićani imati priliku uživo promatrati sva zbivanja natjecanja na Prokurativama, Zapadnoj obali, Sustipanu, Zvončacu, Kašjunima i Telegrinu, da bi se ovakvo natjecanje uspješno moglo organizirati, za parkiranje svih vozila bit će zatvoren parking na Sustipanu, kao i dio parkirališta na Zvončacu. 

Organizatori mole sugrađane za strpljenje za vrijeme održavanja natjecanja te pronalaženje alternativnih parkirališnih površina od petka u 19 sati, do nedjelje u 12 sati. 

Petak, 16. listopada 

  • 10-12 sati (Prokurative): Svjetski dan oživljavanja 
  • 13 sati (Peristil): Pokazna vježba i konferencija za medije 
  • 20 sati (Vestibul): Ceremonija svečanog otvaranja 

Subota, 17. listopada 

  • 9-15 sati (Marjan, Kašjuni, Zapadna obala, Sustipan, Zvončac): Natjecanje
  • 10-14 sati (Prokurative): Edukativni kutak (simulator prevrtanja vozila HAK-a, radionice oživljavanja, mobilni preventivni centar Policije) 

Svi zainteresirani građani moći će razgledati lokacije održavanje i biti dio ove interesantne priče. Osim adrenalina, prilika je ovo za edukaciju o reagiranju u trenutcima nesreća. Detaljan program događanja možete pronaći na društvenim mrežama natjecanja @trc.split9.

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