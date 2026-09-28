Splićani, darujte krv i pomozite pacijentima KBC-a: U utorak velika akcija u Hercegovačkoj

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, u suradnji s DDK Vodovod, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se održati u utorak, 29. rujna 2026. godine, od 8 do 12:30 sati u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. na adresi Hercegovačka 8 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu akciji i svojim plemenitim činom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi i krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split.

„Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap“, poručili su organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju uvjete za darivanje krvi.