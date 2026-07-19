Splićani danas pričaju samo o jednom, a Goran Vučević objavio fotografiju za povijest: Večeras pada odluka!

Večeras nas očekuje finale Svjetskog nogometnog prvenstva, a upravo je to danas glavna tema razgovora po splitskim kafićima i plažama, na pravoj ljetnoj žegi.
Iako je ostao žal zbog ispadanja naših Vatrenih, kao da smo jučer igrali ono veliko finale protiv Francuske u Moskvi 2018. godine.
Tako su jutros stariji nogometni zaljubljenici prebirali po uspomenama. Prisjetili su se finala iz 1974. godine, kada je Johan Cruijff predvodio Nizozemsku u velikom okršaju protiv Zapadne Njemačke, ali i 1978. godine, kada je Mario Kempes donio Argentini prvi naslov svjetskog prvaka.
Govorilo se i o finalu u Meksiku 1986. godine te Maradoninim bravurama protiv Nijemaca, kao i o završnici Svjetskog prvenstva na rimskom Olimpicu 1990. godine. Tada je Andreas Brehme pogodio iz jedanaesterca i pobjedom protiv Argentinaca donio Njemačkoj veliki zlatni pokal svjetskog prvaka.
Po uspomenama je prebirao i Goran Vučević, koji je objavio fotografiju iz vremena kada je početkom devedesetih nosio dres velike Barcelone.
Na fotografiji su sve sami nogometni velikani – i naš Gogi.
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Podsjetimo, nogometni svijet večeras će dobiti novog prvaka. U velikom finalu Svjetskog prvenstva snage će odmjeriti reprezentacije Argentine i Španjolske. Finalni susret na rasporedu je u nedjelju, 19. srpnja, a početak utakmice zakazan je za 21 sat prema hrvatskom vremenu.
Odluka pada na MetLife stadionu
Borba za najvrjedniji trofej u svjetskom nogometu odigrat će se na stadionu MetLife u East Rutherfordu, u američkoj saveznoj državi New Jersey.
Pred nogometnim zaljubljenicima velika je večer i dvoboj dviju reprezentacija koje će pokušati ispisati novu stranicu svoje povijesti. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka bit će poznato hoće li naslov svjetskog prvaka pripasti Argentini ili Španjolskoj.