Splićani će uskoro voziti ovuda! Bili smo na proboju tunela Kozjak i snimili pogled koji će vidjeti tisuće građana

Nakon više od dvije godine od početka radova, tunel Kozjak probijen je i ostvaren je jedan od ključnih koraka u realizaciji projekta 'Novi ulaz u Split'.
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Radovi na izgradnji tunela i spojne ceste službeno su započeli 19. veljače 2024. godine, kada je izvođaču radova uvedenom u posao povjerena izgradnja dionice od čvorišta Vučevica na autocesti A1 do državne ceste D8 u Kaštelima. Vrijednost prve faze projekta iznosi oko 74,6 milijuna eura bez PDV-a, a izvođač radova je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation.
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Tunel Kozjak dug je oko 2,5 kilometra, a njegovo probijanje bilo je jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta. Tijekom izgradnje gradilište su više puta obilazili predstavnici Vlade, Hrvatskih cesta i lokalnih vlasti, a među posljednjim obilascima bio je i onaj potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića u veljači 2026., kada je najavljeno da će tunel uskoro biti probijen.
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Nakon završetka tunela slijedi nastavak radova na ostalim dijelovima prometnice. Projekt „Novi ulaz u Split“ predviđa povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom, čime bi se trebala poboljšati prometna povezanost i rasteretiti postojeći ulazi u grad.
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Prema ranijim najavama, završetak projekta planiran je nakon dovršetka svih preostalih radova na trasi i pratećoj infrastrukturi, nakon čega bi nova prometna veza trebala biti puštena u promet.