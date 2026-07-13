Splićani će uskoro voziti ovuda! Bili smo na proboju tunela Kozjak i snimili pogled koji će vidjeti tisuće građana

Nakon više od dvije godine od početka radova, tunel Kozjak probijen je i ostvaren je jedan od ključnih koraka u realizaciji projekta 'Novi ulaz u Split'.

Radovi na izgradnji tunela i spojne ceste službeno su započeli 19. veljače 2024. godine, kada je izvođaču radova uvedenom u posao povjerena izgradnja dionice od čvorišta Vučevica na autocesti A1 do državne ceste D8 u Kaštelima. Vrijednost prve faze projekta iznosi oko 74,6 milijuna eura bez PDV-a, a izvođač radova je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation.

Tunel Kozjak dug je oko 2,5 kilometra, a njegovo probijanje bilo je jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta. Tijekom izgradnje gradilište su više puta obilazili predstavnici Vlade, Hrvatskih cesta i lokalnih vlasti, a među posljednjim obilascima bio je i onaj potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića u veljači 2026., kada je najavljeno da će tunel uskoro biti probijen.

Nakon završetka tunela slijedi nastavak radova na ostalim dijelovima prometnice. Projekt „Novi ulaz u Split“ predviđa povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom, čime bi se trebala poboljšati prometna povezanost i rasteretiti postojeći ulazi u grad.

ž

Prema ranijim najavama, završetak projekta planiran je nakon dovršetka svih preostalih radova na trasi i pratećoj infrastrukturi, nakon čega bi nova prometna veza trebala biti puštena u promet.