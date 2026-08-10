Splićani će prepoznati problem: Pogledajte što je osvanulo na vjetrobranu ovog automobila

Neobičan prizor zabilježio je naš čitatelj u Splitu, točnije u ulici Domovinskog rata kod poznatog ugostiteljskog objeta Krom. Na vjetrobranskom staklu automobila osvanuo je predmet koji je odmah privukao pažnju prolaznika.

Nije poznato tko ga je ostavio ni koja je bila njegova poruka vlasniku automobila, no prizor je definitivno jedan od onih koji izmame osmijeh.

Fotografija nam stiže od čitatelja, a ako je suditi prema reakciji, netko je očito imao dovoljno vremena i smisla za humor.