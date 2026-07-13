Splićani će ovo čekati još neko vrijeme: Tunel Kozjak probijen, ali ključna cesta još zapinje! Evo i razloga

Svečano probijanje tunela Kozjak održano je danas, čime je uspješno dovršena jedna od najzahtjevnijih faza velikog infrastrukturnog projekta „Novi ulaz u Split”. Glavni cilj projekta je izravno povezivanje autoceste A1 s Kaštelima i splitskom Trajektnom lukom kako bi se rasteretile postojeće prometnice. Svečanom probijanju tunelske cijevi prisustvovao je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Nakon što su mediji nazočili povijesnom trenutku probijanja Kozjaka, uz spektakularne zvučne i svjetlosne efekte prešli smo na južnu stranu Kozjaka, gdje smo ostali osupnuti prekrasnim pogledom na Kaštelanski zaljev. Nakon prelaska na južnu stranu Kozjaka, ministar Butković nije krio zadovoljstvo te je naglasio kako je ovo važan dan za Splitsko-dalmatinsku županiju.

-U ovom povijesnom trenutku, nakon dvije godine probijen je tunel Kozjak jedan od najvećih infrastrukturnih i cestovnih projekata u Hrvatskoj. Bili smo u nekoliko obilazaka radova, a danas smo nazočili svečanom probijanju tunelske cijevi čime je završena prva faza projekta, a očekuje nas realizacija spojne ceste na D8. Drago mi je što smo nakon svih izazova uspjeli ovaj dio projekta privesti kraju, a cijeli projekt financiran je sredstvima europskih fondova, kazao je Butković.

Pristupna cesta na D8 još bez građevinske dozvole

Nadoda je kako su u Splitsko-dalmatinskoj županiji u realizaciji veliki cestovni projekti ali i istaknuo kako će nastavak realizacije projekta spojne ceste na D8 zahtijevati puno truda i rada jer traju upravni postupci izvlaštenja zemljišta na kojima će ići trasa spojne ceste. Podsjećamo, na trasi na kojoj bi se trebala graditi cesta nalazi se 300 privatnih parcela i nekoliko kuća za odmor koje je potrebno rušiti. Kako saznajemo, 100 parcela je otkupljeno, a za 200 ostalih se vodi postupak izvlaštenja. Također za pristupnu cestu nije ishođena građevinska dozvola.

Vidno emotivan bio je župan Blaženko Boban koji je istaknuo kako je ovo povijesna prekretnica za Dalmatinsku zagoru i priobalje.

-Split je, zaista, zaslužio još jedan ulaz u grad i jako sam ponosan što smo uspjeli realizirati ovaj projekt. Čeka nas još puno posla ali ovaj ulaz će poboljšati demografsku sliku, osigurati novi ulaz za turiste, bolju povezanost s aerodromom te ovaj tunel ima višestruku korist. Vjerujem kako će bolja cestovna povezanost vratiti mlade obitelji u Zagoru, kazao je župan Boban.

Gradnja pristupne ceste na D8 kreće na jesen?

Radove na prvoj fazi vrijednoj 74,6 milijuna eura (bez PDV-a) izvela je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), a po riječima direktora Hrvatskih cesta Ivice Budimira projekt je bio jako zahtjevan i opasan.

-Jako smo zadovoljni kako je sve završilo. Izvođač je jako dobro organiziran, a dalje nas očekuje most preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se kako će gradonačelnici Splita i Kaštela donijeti izmjene Prostornog plana koje očekujemo za realizaciju tog projekta. Most je druga faza ovog projekta, a Hrvatske ceste će stati kad završe Istočnu obalu. Kao što znate postoje određene poteškoće na ova četiri kilometra pristupne ceste na D8, te se procedura ishođenja građevinske dozvole razvukla s obzirom na to da je bilo određenih negodovanja oko trase te nismo mogli pristupiti daljnjim radovima. Nadam se kako ćemo do jeseni ishoditi svu potrebnu dokumentaciju te krenuti u realizaciju tog dijela projekta, koji će isto raditi kineska tvrtka, a vrijednost projekta je 20 milijuna eura s čime bi taj dio projekta bio gotov, kazao je Budimir.

Po riječima direktora Hrvatskih cesta očekuju nas još dvije godine izgradnje pristupne ceste na D8 ako sve bude išlo po planu. Nova prometnica povezuje čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom, a da je ovo povijesni trenutak za Kaštela složio se i gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te se osvrnuo i na objekte koji se nalaze na trasi pristupne ceste, a koji su igrom slučaja legalizirani.

-Sve što vam mogu reći je da je legalizacija spomenutih objekata išla uz suglasnost Hrvatskih cesta, a zašto je to dopušteno na samoj traci, ne bih znao, zaključio je Ivanović.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta složio se kako je ovo povijesni trenutak za grad Split koji će rasteretiti prometnu gužvu i povezati obalu s A1. Naglasio je kako se za par mjeseci kreće s ishođenjem građevinske dozvole za ulaz i izlaz iz Trajektne luke.