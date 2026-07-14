Splićane pitaju kako turizam utječe na njihov život: Pokrenuto novo istraživanje nakon deset godina

Istraživački tim Ekonomskog fakulteta u Splitu pokrenuo je upitnik namijenjen lokalnom stanovništvu kako bi ispitao stavove građana o razvoju turizma u gradu. Istraživanje se provodi deset godina nakon što su, u sklopu izrade Strateškog plana destinacije Split za Turističku zajednicu grada Splita, prvi put analizirani stavovi građana o turizmu.

Žele utvrditi kako su se stavovi promijenili

Cilj novog istraživanja jest utvrditi u kojoj su se mjeri mišljenja i stavovi stanovnika Splita promijenili tijekom proteklog desetljeća, razdoblja u kojem je grad bilježio snažan turistički rast. Građani će kroz upitnik moći izraziti svoje mišljenje o turizmu i njegovu utjecaju na život u Splitu, dok će rezultati biti obrađeni i predstavljeni skupno.

Upitnik namijenjen punoljetnim stanovnicima Splita

U istraživanju mogu sudjelovati isključivo osobe starije od 18 godina koje žive na području grada Splita. Organizatori su pozvali osobe koje ne zadovoljavaju navedene uvjete da ne ispunjavaju anketu. Iz istraživačkog tima naglašavaju kako je upitnik u potpunosti anoniman te se pojedinačni odgovori neće javno objavljivati niti povezivati s identitetom ispitanika.

Rezultati bi trebali pokazati odnos građana prema turizmu

Dobiveni rezultati trebali bi pružiti jasniji uvid u današnji odnos lokalnog stanovništva prema razvoju turizma, kao i pokazati razlikuju li se aktualni stavovi građana od onih zabilježenih prije deset godina. Istraživanje provodi istraživački tim Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji je građanima unaprijed zahvalio na sudjelovanju.

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