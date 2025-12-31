Splićane očekuje luda atmosfera na Rivi večeras, izvođači su jako dobro raspoloženi

Split se večeras sprema za spektakularan ulazak u Novu godinu, a glazbeni dio programa jamči vrhunsku zabavu. Splićane će u 2026. godinu uvesti Željko Bebek i Baby Lasagna, kombinacija glazbenih generacija koja već sada privlači velik interes publike. Očekuje se večer ispunjena hitovima, emocijama i energijom, u kojoj će se spojiti rock klasika i suvremeni zvuk.

Odlična atmosfera osjeća se već u hotelu, gdje se okupljaju izvođači, gosti i organizatori. Uz smijeh, glazbu i blagdansko raspoloženje, svi znakovi upućuju na to da Split večeras očekuje nezaboravan doček. Pripreme teku bez zastoja, a uzbuđenje raste iz sata u sat.

Bebek, glazbena legenda čije su pjesme obilježile desetljeća, i Baby Lasagna, jedan od trenutačno najpopularnijih domaćih izvođača, jamče program koji će zadovoljiti sve generacije. Upravo ta kombinacija iskustva i svježine dodatno podiže očekivanja publike koja će Novu godinu dočekati uz pjesmu, ples i pozitivnu energiju.

Kako se odbrojavanje bliži, Split još jednom potvrđuje da zna kako proslaviti početak nove godine – uz dobru glazbu, veselo društvo i atmosferu koju samo ovaj grad može ponuditi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Željko Bebek (@zeljkobebek)