Špiro Vlajić (Nezavisna lista): "Ne damo Perun ni rijeku Žrnovnicu. Politika nas je natjerala da se borimo"

U izbore za Mjesni odbor Žrnovnica ulazi i Nezavisna lista Špira Vlajića, okupljena oko ljudi koji su posljednjih godina bili aktivni u volontiranju, udrugama, radu Mjesnog odbora i različitim inicijativama vezanim uz mjesto.

Nositelj liste Špiro Vlajić djelatnik je Javne vatrogasne postrojbe Split, hrvatski branitelj, član Upravnog odbora Udruge Žrvanj i dugogodišnji volonter.

Uz njega je na drugom mjestu Irena Jurjević, aktualna tajnica Udruge Žrvanj, a treći je Stipe Amižić, nekadašnji dopredsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica. Na listi su zatim Sasha Carbonini Aljinović i Edo Kovačević, dok je šesta Jagoda Mihanović, članica Upravnog odbora Žrvnja i dosadašnja nezavisna vijećnica. Sedma je Tanja Soldić, također dosadašnja nezavisna vijećnica Mjesnog odbora. Nitko od sedmero kandidata nije član političke stranke.

Njihova je osnovna poruka da nisu formirali listu zato što žele političke funkcije, nego zato što smatraju da Žrnovnica u budućem sazivu Mjesnog odbora mora imati ljude koji će propitivati odluke i o njima javno govoriti.

S Špirom Vlajićem razgovarali smo o programu liste i problemima koje smatraju prioritetima.

„Politika nas je natjerala na ovaj potez“

Zašto ste uopće odlučili izaći na izbore?

– Nismo se okupili zato što imamo želju baviti se politikom. Baš suprotno – politika nas je natjerala na ovaj potez. Žrnovnica ne smije postati mjesto jednoumlja. U Mjesnom odboru mora postojati netko tko će pitati, provjeravati, upozoravati i govoriti javnosti što se odlučuje.

Ljudi moraju znati što se radi u njihovo ime.

Mi ne dolazimo iz političkih stranaka. Dolazimo iz Žrnovnice, iz volontiranja, vatrogastva, udruga i svakodnevnog života ovoga mjesta.

„Nećemo obećavati ono za što Mjesni odbor nema ovlasti“

Vaš program ima mnogo točaka. Nije li to ipak klasičan predizborni popis obećanja?

– Upravo suprotno. Prvo što želimo ljudima reći jest da Mjesni odbor ima ograničene ovlasti i ograničen novac. Bilo bi neozbiljno reći: mi ćemo napraviti školu, cestu, vrtić ili veliki infrastrukturni projekt.

To ne funkcionira tako.

Ali Mjesni odbor može inicirati, inzistirati, tražiti informacije, pritiskati Grad i Županiju, pratiti projekte i ne dopustiti da oni godinama ostaju u ladici.

Zato ne obećavamo čuda. Obećavamo da ćemo se ponašati kao i do sada – biti uporni, glasni i, kada treba, dosadni prema institucijama.

Perun: „Tu nema kompromisa“

Perun je postao jedna od glavnih tema u Žrnovnici. Što tražite?

– Tu je naš stav potpuno jasan. Ne želimo da se pod krinkom sanacije bivšeg kamenoloma otvori prostor za dovoz golemih količina iskopa i građevinskog materijala.

Radi se o prostoru neposredno iznad Žrnovnice i rijeke. Ljude zabrinjavaju kamioni, prašina, sigurnost prometa i ono što će se događati s oborinskim vodama.

Tražit ćemo brisanje Peruna iz prostornih planova kao lokacije za takvu namjenu. Kamenolom treba sanirati zbog sigurnosti i dugoročno ga osmisliti kao prostor koji će koristiti Žrnovnici – za sport, rekreaciju, kulturu ili drugi javni sadržaj.

„Plaćamo komunalni doprinos, a još imamo makadam i ulice bez rasvjete“

Što građani najčešće navode kao problem?

– Najviše ljuti osjećaj nepravde. Žrnovnica je administrativno Split i ljudi plaćaju ozbiljan komunalni doprinos, a istodobno u pojedinim dijelovima mjesta još govorimo o osnovnim stvarima.

Imamo makadamske prilaze obiteljskim kućama. Imamo naseljene dijelove bez javne rasvjete. Nedostaju nogostupi.

Ako od ljudi naplaćuješ kao da imaju potpuno uređenu infrastrukturu, onda moraju imati i razinu infrastrukture koja tome odgovara.

Za preostale makadamske putove predlažemo konkretan višegodišnji program. Svake godine mora se znati koliko će se kilometara i koje dionice asfaltirati. Završetak aglomeracije velika je prilika da se te ceste konačno kvalitetno urede.

Ulice bez svjetla i nedovršena šetnica

Posebno izdvajate javnu rasvjetu.

– U 21. stoljeću ne možemo prihvatiti da deseci obiteljskih kuća budu u ulicama u kojima nema nijedne lampe.

Želimo napraviti popis svih mračnih točaka i tražiti od Grada da se širenje javne rasvjete provodi planski, a ne pojedinačno i stihijski.

Isto vrijedi za šetnicu uz rijeku. Susjedna Podstrana svoj je dio uredila i osvijetlila, dok splitski dio još ima dionice koje su noću potpuno mračne. Želimo diskretnu, ekološku i energetski učinkovitu rasvjetu duž cijele šetnice na području Žrnovnice.

Projekt vrtića je pokrenut: „Sad treba inzistirati da se doista realizira“

U prvotnom programu navodili ste i problem kapaciteta škole i vrtića. U međuvremenu su se tu ipak dogodili određeni pomaci?

– Da, i to treba jasno reći. Ne želimo sebi pripisivati nešto što je već pokrenuto.

Za proširenje odnosno nove kapacitete vrtića pokrenuta je izrada glavnog projekta. To je važan korak i pozdravljamo ga.

Sada je najvažnije da projekt ne ostane samo projekt na papiru. Mi ćemo se, zajedno s ljudima aktivnima u Udruzi Žrvanj i svim drugim zainteresiranim mještanima, zalagati da se postupak nastavi do stvarne realizacije.

Isto vrijedi za školu – Žrnovnica raste i obrazovni kapaciteti moraju pratiti broj djece i stanovnika. U izvornom programu liste upravo su škola i vrtić navedeni među ključnim pitanjima kvalitete života mladih obitelji.

Novi vatrogasni dom također je pokrenut: „Projekt moramo pratiti do posljednjeg koraka“

Vi ste profesionalni vatrogasac. Novi dom DVD-a Žrnovnica sigurno vam je posebno važna tema?

– Naravno, ali tu također treba biti precizan. Projekt novog vatrogasnog doma je pokrenut. Dakle, nije korektno reći da se ništa nije napravilo.

Naš će posao biti inzistirati da se taj projekt realizira i da se osiguraju potrebna sredstva.

Udruga Žrvanj i ljudi s naše liste zalagat će se da se i projekt vrtića i projekt vatrogasnog doma ne zaustave između dokumentacije, proračuna i rokova, nego da stvarno budu izvedeni.

DVD Žrnovnica desetljećima je jedan od stupova sigurnosti ovoga kraja i zaslužuje suvremen prostor primjeren ljudima, vozilima i opremi koju koristi.

Pritom ne smijemo zaboraviti ni protupožarne putove, zapuštene parcele i preventivno čišćenje terena. Žrnovnica dobro zna što veliki požar znači.

Nogostupi: „Djeca ne smiju hodati uz automobile“

Promet kroz Žrnovnicu godinama je problem.

– Posebno nedostatak nogostupa. Na glavnim cestama imate djecu koja idu prema školi i ljude koji doslovno hodaju uz vozila.

Treba utvrditi najkritičnije dionice, graditi nogostupe gdje god je to prostorno moguće te postaviti odgovarajuće uspornike i druge elemente sigurnosti.

„Pukne cijev i opet krpamo“

Među prioritetima liste je i vodovod.

– Postoje dijelovi stare mreže na kojima se kvarovi ponavljaju. Ne možemo vječno samo sanirati posljedice.

Treba napraviti plan zamjene preostalih dotrajalih vodovodnih ogranaka i postupno ih rekonstruirati.

Parking i groblje: problem koji kulminira na svakom sprovodu

Posebno ste izdvojili prostor oko groblja.

– Tko je ikada bio na većem sprovodu u Žrnovnici zna kako to izgleda. Automobili su posvuda, prolazi se blokiraju, a ljudi nemaju gdje ostaviti vozilo.

Treba konačno definirati prostor javnog parkirališta u blizini groblja i riješiti problem dugih čekanja na grobna mjesta.

Dostojanstven ispraćaj ne bi smio istodobno biti prometni kaos.

Spomen-park braniteljima Žrnovnice

Kao hrvatski branitelj u program ste stavili i spomen-park.

– To mi je osobno važno, ali mislim da bi trebalo biti važno cijelom mjestu.

Žrnovnica je dala velik obol u Domovinskom ratu. Smatramo da poginuli branitelji zaslužuju dostojanstveno centralno mjesto u samoj Žrnovnici na kojem se može odati počast.

Treba zajedno s obiteljima i braniteljskim udrugama definirati lokaciju, riješiti zemljište i napraviti dostojanstven spomen-park.

Više sadržaja za djecu, mlade i umirovljenike

Što je sa sportom i društvenim životom?

– Pricviće treba dalje razvijati, ali društveni sadržaji ne završavaju sportom.

Mladima trebaju prostori i sadržaji, ali isto vrijedi i za starije stanovnike. Žrnovnica treba društveni prostor koji može živjeti cijele godine – radionice, predavanja, kulturna događanja, susreti, aktivnosti za djecu i umirovljenike.

Autobusi prema Splitu moraju biti češći

Jedna od stvari koju gotovo svi stanovnici osjete jest javni prijevoz.

– Nije dovoljno imati autobusnu liniju na papiru. Ona mora odgovarati vremenu kad ljudi idu na posao, djeca u školu i studenti na fakultete.

Tražit ćemo kvalitetniju i pouzdaniju povezanost sa Splitom.

Kamere protiv divljih odlagališta

Kako riješiti otpad koji se ponovno pojavljuje uz cestu i rijeku?

– Netko očisti lokaciju, a za nekoliko tjedana ponovno osvanu madraci, građevinski materijal ili krupni otpad.

Na kritičnim mjestima treba postaviti nadzorne kamere, pojačati kontrolu i kažnjavati počinitelje. Uz to treba riješiti dovoljan broj mjesta za odvojeno prikupljanje otpada.

Struja za Baštu i javne manifestacije

Lista predlaže i nešto što možda zvuči kao sitnica, ali organizatori događanja dobro znaju koliki je problem – fiksne javne priključke električne energije.

– Kad organizirate feštu, koncert, sajam ili tržnicu, ne bi trebalo razvlačiti kabele iz privatnih kuća ili paliti agregate.

Želimo fiksne energetske ormariće na ključnim javnim površinama, prvenstveno u centru mjesta. To nije ogroman projekt, ali bi mnogo značio svima koji nešto organiziraju.

„Žrnovnica ne treba dokument koji će skupljati prašinu“

Kada sve ovo zbrojite, što je najveći problem?

– Nedostatak kontinuiteta.

Žrnovnica mora imati ozbiljan prostorni i razvojni plan. Ne da se svakih nekoliko godina pojavi novi popis želja, nego da postoji dokument s prioritetima, rokovima i financiranjem i da se svake godine može jasno vidjeti što je napravljeno.

Ne želimo projekte koji će biti stavljeni na papir s financijskom konstrukcijom za koju se od početka zna da nije realna, pa na kraju od svega ne bude ništa.

Sedmero ljudi, nijedan član stranke

Nezavisnu listu čine:

Špiro Vlajić Irena Jurjević Stipe Amižić Sasha Carbonini Aljinović Edo Kovačević Jagoda Mihanović Tanja Soldić

Dio kandidata godinama djeluje kroz Udrugu Žrvanj, dvije kandidatkinje imaju iskustvo rada u dosadašnjem sazivu Mjesnog odbora, a zajedničko svima je, poručuju, da iza sebe već imaju konkretan angažman u mjestu.

„100% Žrnovnica“

Koja bi bila završna poruka biračima?

– Ne tražimo da nam netko vjeruje zbog predizbornog plakata. Neka ljudi gledaju što je tko radio posljednjih godina.

Ne obećavamo da Mjesni odbor može napraviti ono što je u nadležnosti Grada ili Županije.

Ali obećavamo da nitko neće moći reći da Žrnovnica nije tražila, upozoravala i borila se za svoje interese.

Ne ulazimo u ovo zbog politike.

Ulazimo jer Žrnovnica mora imati svoj glas.

100% ŽRNOVNICA.

Napomena za objavu: odgovori su oblikovani u intervju-formi prema programu i ranije dostavljenim stavovima liste; prije objave dobro je da ih Špiro Vlajić autorizira kao svoje doslovne izjave.