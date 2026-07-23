Spinut gori za Hajduk: Dva "Kineska zida" spojena u bilu i plavu, pogledajte prizore uoči europskog spektakla

Spinut je spreman za večerašnju utakmicu Hajduka, a stanovnici ovog splitskog kvarta još su jednom pokazali koliko žive za "bijele".

Posebnu pozornost privukla su dva "Kineska zida", kako Splićani nazivaju prepoznatljive zgrade na Spinutu, koja su simbolično povezana konopima i trakicama u Hajdukovim bojama. Bila i plava zavladale su kvartom, a prizor je dodatno upotpunio mural koji su izradila djeca sa Spinuta.

Fotografije i video najbolje dočaravaju atmosferu koja se uoči europske utakmice širi gradom. Spinut je spreman, navijači su spremni, a sada je sve na igračima Hajduka.

Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Uzvratna utakmica igra se u četvrtak, 30. srpnja, s početkom u 20 sati u Limassolu na Cipru.