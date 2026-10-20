Špika zaprijetio: "Tražit ću brisanje Torcide iz registra udruga"

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika oštro je reagirao na nacističke i antisemitske ispade dijela pripadnika Torcide u Splitu. Upozorio je da bi, ako se takvo ponašanje ne zaustavi, mogao osobno zatražiti brisanje Torcide iz registra udruga. Špika je u priopćenju otvorio pitanje udaljavanja dijela navijačke skupine od Hajdukove tradicije. Podsjetio je na bijelu boju kao jedan od simbola splitskog kluba te se zapitao kako su navijačke tribine postale mjesto na kojem se pojavljuju crne kapuljače i ekstremističke poruke.

Oštro osudio incidente u Splitu

Osvrnuvši se na događaje povezane s utakmicom Hajduka i Ajaxa, Špika je poručio da odgovornost ne snose svi navijači, nego pojedinci koji su sudjelovali u spornim incidentima i njihovoj organizaciji. Upozorio je na opasnost od normalizacije ekstremističkih poruka i simbola, naglašavajući kako takvim pojavama nema mjesta ni na stadionima ni na splitskim ulicama. Posebno se osvrnuo na različita tumačenja pozdrava "Za dom spremni", smatrajući da njegovo povijesno značenje ne može ovisiti o okolnostima u kojima se koristi.

Predsjednik BUZ-a istaknuo je kako Hajduk i Split imaju dugu tradiciju koja se ne smije poistovjećivati s ponašanjem pojedinaca koji promoviraju ekstremističke ideologije. Pozvao je građane i navijače da jasno osude takve postupke te zaštite ugled kluba i grada.

"Tražit ću brisanje Torcide iz registra udruga"

Na kraju priopćenja Špika je iznio i mogućnost konkretnog poteza ako izostane odgovarajuća reakcija. "Ako to niste u stanju ja ću bit među prvima ili prvi koji će osobno i u ime BUZ-a javno zatražiti brisanje 'Torcide' iz registra udruga", poručio je Milivoj Špika.