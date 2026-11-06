Špika predlaže testiranje svih političara na droge i inteligenciju: "Da se nakon izbora ne pitamo tko je ovog glupana izabrao"

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika predložio je obvezno i nasumično testiranje svih izabranih političkih dužnosnika na droge, od članova Vlade i saborskih zastupnika do lokalnih dužnosnika. Predložio je i testiranje njihove inteligencije, stručnosti, odgovornosti i logike, a sve kao reakciju na tvrdnje dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića o konzumaciji droge u državnim institucijama, piše Index.

Franković je na sjednici dubrovačkog Gradskog vijeća 31. listopada ustvrdio da, prema njegovoj procjeni, najmanje deset posto zaposlenih u državnim institucijama konzumira drogu. Spomenuo je sudove, Državno odvjetništvo, Hrvatski sabor, općinska vijeća i županijske skupštine, ali za svoju procjenu nije iznio dokaze.

"Franković sigurno zna više o svojim stranačkim kolegama"

"Gledajući i slušajući što se sve govori i događa u Hrvatskoj, teško je odlučiti što je važnije. Je li potrebno prvo testirati političare na drogu ili na otpornost građana od političkih gluposti", poručio je Špika u priopćenju.

Osvrnuo se potom na Frankovićevu procjenu o konzumaciji droge u državnim institucijama, dovodeći u pitanje njezinu utemeljenost. "Poznati član HDZ-a zasigurno o svojim stranačkim kolegama zna više od drugih, pa je za očekivati da će uskoro za tu fascinantno preciznu brojku ponuditi nekakve argumente kao jasan dokaz", naveo je.

Frankovićeve izjave izazvale su reakcije pravosuđa i državnih institucija. Dubrovački ogranak Udruge hrvatskih sudaca zatražio je dokaze, ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je procjenu o deset posto zaposlenih, a načelnik dubrovačko-neretvanske policije Ivan Pavličević izjavio je da policija ne bilježi porast konzumacije droge na tom području.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku potvrdilo je da provodi izvide povezane s Frankovićevim izjavama o kokainu. Dubrovački gradonačelnik govorio je i o velikim količinama kokaina koje navodno stižu u grad, spominjući pritom kamione.

Predlaže testiranje svih izabranih dužnosnika

"Ako je problem toliko velik kako tvrdi Franković, onda ja u ime BUZ-a predlažem da se žurno uvede obvezno i nasumično testiranje svih izabranih dužnosnika, dakle od Hrvatskog sabora i Vlade do lokalne samouprave", poručio je Špika. Dodao je da testiranje treba provesti bez iznimki i stranačkih povlastica, odnosno bez onoga što je nazvao hrvatskim opravdanjem: "Ma znaš, nije baš tako mislio."

Špika smatra da se provjere ne bi trebale zaustaviti na testiranju na droge. Predložio je da se političare provjerava i prema drugim kriterijima. "Uvedimo uz test na droge i test inteligencije, stručnosti, odgovornosti i elementarne logike, prije nego što nekome damo funkciju s koje odlučuje o milijardama eura ili životima građana", naveo je.

"Možda je krajnje vrijeme da utvrdimo je li problem možda i veći. Je li problem samo u 'kokainu' ili u tome što smo neke ljude bez ikakvog testa sposobnosti pustili da upravljaju državom", upitao je. Špika je nastavio u ironičnom tonu, navodeći da bi rezultati takvog testiranja mogli otvoriti i druga pitanja."

Testovi prije kandidature

Ako se nakon testiranja pokaže da nema droge, onda je za građane stanje možda još i gore jer ćemo morati zaključiti da su neke 'genijalne' izjave, odluke i političke akrobacije nastale potpuno prirodnim putem", poručio je. Dodao je da za političku nesposobnost, bahatost i glupost u Hrvatskoj nema lijeka ni terapije, osim izborne "metle".

Špika je predložio da se testiranja uvedu već pri najavi kandidature za političke funkcije, prije održavanja izbora. Time bi se, prema njegovoj zamisli, provjeravali kandidati prije nego što građani odluče kome će dati povjerenje.

"Možda je zato najbolje početi već od same najave kandidature prije nekih izbora. Dakle, testirati kandidate treba prije nego što ih građani izaberu, tako da se nakon izbora ne pitamo 'Tko je ovog glupana izabrao?', nego 'Je li ga prije izbora uopće netko testirao?'", zaključio je Špika.