Spektakularno otvoreni "Glumci u Zagvozdu". Mlikota prije predstave iznenadio sve jednim potezom

Izložbom "Dalmatinka" Feđe Klarića i predstavom "Mama se opila kao majka" Ivora Martinića, u režiji Marine Pejnović, u izvedbi Gradskog satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba, otvoreni su ovogodišnji, 29. po redu Kazališni susreti "Glumci u Zagvozdu". Ovaj umjetnički festival održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Općine Zagvozd i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

U ime pokrovitelja Splitsko-dalmatinske županije i kao izaslanik ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, festival je otvorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban:

"Sinoć sam bio na otvaranju 'Đakovačkih vezova', gdje je naša Županija bila pokrovitelj. Kada sam im rekao da sutra idem na otvaranje ovih vaših i naših 29. 'Glumaca u Zagvozdu', vidio sam da svi tamo znaju za ovu vašu i našu manifestaciju. Htio bih zahvaliti umjetničkom ravnatelju festivala, uvaženom hrvatskom glumcu Vedranu Mlikoti i njegovoj udruzi. Hvala ti, Vedrane, što na ovakav način iskazuješ ljubav prema svome kraju i kazališnoj umjetnosti. Kad nešto traje već 29 godina, onda iza toga stoje velika ljubav i entuzijazam."

Izložbu Feđe Klarića, koja će se moći pogledati za vrijeme trajanja festivala, prije svake predstave, otvorila je prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić.

Doajen dalmatinske fotografije Feđa Klarić tom je prigodom rekao:

"Žene Dalmatinke su kroz stoljeća održale Dalmaciju, one su bile naš iskon, naša snaga."

Otvaranju su nazočili i državna tajnica Vedrana Šimundža Nikolić, pročelnik za kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, županijski vijećnik Petar Bitanga, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić, načelnik Prološca Toni Garac, kao i svake godine bio je tu i umjetnički ravnatelj KUTZ-a iz Tučepi Ivica Mijačika te brojni drugi koji su napunili zagvoški Trg glumaca.

Domaćin je bio načelnik Zagvozda Miroslav Gaće, koji se istinski trudio da sve protekne kako treba pa je, zajedno s utemeljiteljem festivala Vedranom Mlikotom, nosio i stolice do samog početka predstave, želeći da se svaki posjetitelj večeras ugodno osjeća.

Kao i svake godine, poslije predstave družili su se glumci, Zagvožđani i brojni gosti.

Zagvožđani su otvorili srce umjetnosti i ljudima.

Neka tako traje i dalje...