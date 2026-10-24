Spektakularni prizori na Kašjunima: HGSS-ovci pokazali kako izgleda spašavanje u najzahtjevnijim uvjetima

Na splitskim Kašjunima danas su se mogli vidjeti nesvakidašnji prizori. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split demonstrirali su svoje vještine u zahtjevnoj pokaznoj vježbi organiziranoj povodom obilježavanja 70 godina djelovanja splitskih gorskih spašavatelja.

Na padinama Marjana i u uvali Kašjuni izvedena je vježba koja je obuhvatila spašavanje sa stijena, intervenciju uz pomoć helikoptera te spašavanje na moru.

Riječ je o zahtjevnim postupcima koji traže iznimnu fizičku spremnost, preciznost, koordinaciju i timski rad, a upravo su te vještine pripadnici HGSS-a imali priliku demonstrirati.

Sedam desetljeća spašavanja ljudskih života

HGSS Stanica Split već sedam desetljeća predstavlja važan dio sustava spašavanja i sigurnosti građana. Njezini članovi spremni su intervenirati na nepristupačnim terenima, u planinama, na stijenama i drugim mjestima na kojima je ljudima potrebna pomoć.

Njihov rad ne poznaje radno vrijeme. Poziv u pomoć može stići u bilo kojem trenutku, a spašavatelji su spremni odgovoriti bez obzira na vremenske uvjete i težinu intervencije.

Obilježavanje velike obljetnice bilo je prilika da javnost dobije uvid u dio zahtjevnih zadataka s kojima se pripadnici HGSS-a susreću tijekom svojih intervencija.

Pokazna vježba na Kašjunima još je jednom podsjetila koliko znanja, uvježbanosti i predanosti stoji iza svake uspješne akcije spašavanja.