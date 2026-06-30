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Spektakularni prizori iznad Splita: Munje tijekom večerašnjeg nevremena parale nebo, fotografije oduzimaju dah

Fotografije nastale tijekom nevremena zasigurno će ostati među najupečatljivijim meteorološkim kadrovima ovog ljeta

Nakon jednog od najtoplijih dana u povijesti mjerenja, tijekom kojeg je u Splitu izmjereno rekordnih 39,5 Celzijevih stupnjeva na meteorološkoj postaji Marjan, večernje nevrijeme donijelo je prizore koji su jednako impresivni koliko i zastrašujući. Na više lokacija iznad Splita nebo su u kratkim razmacima parale snažne munje, stvarajući prizore koje su brojni građani uspjeli zabilježiti svojim fotoaparatima i mobitelima.

Fotografije prikazuju razgranate munje koje su osvjetljavale tamne oblake nad gradom i morem, pretvarajući večernje nebo u spektakularnu kulisu. Upravo je izražena grmljavinska aktivnost obilježila prolazak hladne fronte koja je nakon ekstremnih vrućina zahvatila srednju Dalmaciju.

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Nevrijeme je donijelo obilnu kišu, lokalnu tuču i snažne udare vjetra. U Splitu je palo između 15 i 30 litara kiše po četvornom metru, a naglo zahlađenje spustilo je temperaturu za više od 20 stupnjeva u svega nekoliko sati. Istodobno su brojni udari munja izazvali više požara u Dalmaciji, među kojima i veliki požar na Čiovu, gdje je kiša tijekom večeri pomogla vatrogascima u obuzdavanju vatre.

Iako su munje predstavljale opasnost i bile jedan od uzroka večerašnjih intervencija vatrogasaca, iza sebe su ostavile i prizore koji pokazuju svu snagu prirode. Fotografije nastale tijekom nevremena zasigurno će ostati među najupečatljivijim meteorološkim kadrovima ovog ljeta.

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