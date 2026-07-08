Spektakularne fotografije noćnog neba stižu u Dubrovnik: Branko Nađ predstavlja 'Hrvatsku pod zvijezdama'

U ART UP galeriji u kompleksu TUP u subotu, 11. srpnja, s početkom u 20 sati, bit će otvorena izložba astrofotografija Branka Nađa pod nazivom „Hrvatska pod zvijezdama“. Tom će prigodom biti predstavljena i istoimena knjiga autora.

Izložba donosi izbor astrofotografija koje prikazuju ljepotu noćnog neba iznad hrvatskih krajolika, spajajući prirodnu baštinu i astronomiju kroz objektiv autora, otkrivajući prizore koji često ostaju skriveni od pogleda.

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Posjetitelji će izložbu moći razgledati do 31. srpnja.

Organizatori događanja su Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Kino video klub Dubrovnik, u suradnji s Centrom za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik te UTD Ragusom.