Spektakularna večer na Adventu u Zmijavcima: Koncert Dražena Zečića okupio tisuće posjetitelja

Advent u Zmijavcima još jednom je potvrdio svoj status jednog od najposjećenijih i najemotivnijih adventskih događanja u dalmatinskoj zagori. Sinoćnji koncert Dražena Zečića okupio je iznimno velik broj posjetitelja, a prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Od prve do posljednje pjesme vladala je sjajna atmosfera, prepuna emocija i energije. Publika je pjevala zajedno s izvođačem, a snažna povezanost između Zečića i publike dodatno je obilježila večer koja će se dugo pamtiti.

Ovakvi trenuci potvrđuju da je Advent u Zmijavcima prerastao lokalne okvire i postao mjesto susreta, glazbe i pozitivnih emocija za posjetitelje iz cijele Imotske krajine i šire. Bogat program, velika posjećenost i odlična organizacija još jednom su pokazali koliko ovakva događanja znače lokalnoj zajednici, ali i turističkoj ponudi ovog kraja.

Advent u Zmijavcima nastavlja se i narednih dana uz bogat glazbeni, gastronomski i obiteljski program.