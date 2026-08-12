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Spektakularna pomrčina Sunca iznad Zatona: Sunce i Mjesec zajedno zašli u Jadran

Dok je Španjolska čekala potpunu pomrčinu, iz Zatona kod Zadra mogao se pratiti njezin djelomični dio – sve do trenutka kada su Sunce i Mjesec zajedno nestali iza horizonta
pomrcina sunca zadar foto eddy 4

Spektakularan prizor večeras je zabilježen u Zatonu kod Zadra, gdje je djelomična pomrčina Sunca ponudila prizore za pamćenje. Mjesec je postupno prekrivao dio Sunčeva diska, a nebeski spektakl odvijao se sve do zalaska Sunca nad Jadranskim morem.

Dok je na pojedinim područjima, među ostalim u dijelovima Španjolske, bilo moguće pratiti potpunu fazu pomrčine, u Hrvatskoj je fenomen bio vidljiv djelomično. U Zatonu je posebnu atraktivnost prizoru dao upravo zalazak – Sunce i Mjesec zajedno su se spuštali prema morskom horizontu.

Fotografije i videozapis iz Zatona tako bilježe trenutak u kojem se jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja godine spojio s dalmatinskim krajolikom.

Pomrčina 12. kolovoza bila je dio velike totalne pomrčine Sunca, čija je putanja prolazila preko sjevernih dijelova Atlantika i Europe. U Hrvatskoj se mogla promatrati samo djelomična faza, dok je potpuna pomrčina bila vidljiva u uskom području kroz koje je prolazila Mjesečeva sjena.

Upravo je prizor iz Zatona pokazao koliko i djelomična pomrčina može biti dojmljiva – osobito kada se događa neposredno uz zalazak Sunca i završava iznad Jadranskog mora.

pomrcina sunca zadar foto eddy 1
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