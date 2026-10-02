Spektakularan prizor u Splitu: Ljepotan star 92 godine privlači poglede sa Zapadne obale

Splićane i njihove goste večeras je u gradskoj luci dočekao prizor koji se ne viđa često. U Split je uplovio Palinuro (A 5311), impresivni školski jedrenjak Ratne mornarice Talijanske Republike, koji se svojim jarbolima i klasičnom siluetom posebno ističe u vizuri grada.

Jedrenjak se lijepo vidi sa Zapadne obale, odakle se pruža fantastičan pogled na brod koji iza sebe ima više od devet desetljeća plovidbe.

Palinuro je u Split uplovio danas, 2. listopada, u sklopu bilateralne vojne suradnje Hrvatske i Italije, a u splitskoj luci ostat će do 5. listopada, potvrdilo je Ministarstvo obrane.

Izgrađen još 1934. godine

Riječ je o jedrenjaku dugom oko 69 metara, s gazom od 4,8 metara i deplasmanom od 1341 tone. U Split je stigao s 89 članova posade, a brodom zapovijeda kapetan fregate Francesco Carriero.

Posebno je zanimljiva njegova povijest. Brod je izgrađen u francuskom Nantesu i porinut 1934. godine, prvotno pod imenom Commandant Louis Richard. Prije vojne karijere služio je kao trgovački i ribarski jedrenjak, a nakon što ga je preuzela Italija prenamijenjen je u školski brod. U službi talijanske Ratne mornarice nalazi se od 1955. godine.

Danas mu je glavna zadaća obuka kadeta Mornaričke dočasničke škole, koji na njemu stječu praktična pomoračka znanja i iskustvo plovidbe.

Palinuro je tijekom svoje duge službe preplovio više od 300 tisuća nautičkih milja i posjetio više od 160 luka, a na njegovim palubama školovale su se tisuće budućih talijanskih pomoraca.

U Splitu će ostati još nekoliko dana, pa će Splićani do nedjelje imati priliku izbliza vidjeti jedan od prepoznatljivih povijesnih jedrenjaka talijanske mornarice.