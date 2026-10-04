Spektakularan prizor u splitskoj luci: Uplovio talijanski jedrenjak Palinuro, zavirili smo i u njegovu unutrašnjost

Pravi pomorski spektakl može se vidjeti ovih dana u splitskoj luci, u koju je uplovio impresivni talijanski školski jedrenjak Palinuro. Brod koji svojom veličinom, trima jarbolima i prepoznatljivom siluetom teško može proći nezapaženo odmah je privukao pažnju brojnih prolaznika, turista, ali i domaćih ljudi.

Mnogi su zastajali uz obalu, fotografirali jedrenjak i promatrali detalje broda koji iza sebe ima dugu i zanimljivu povijest. Ekipa Dalmacije Danas imala je priliku Palinuro snimiti iz neposredne blizine, i to ne samo izvana. Zavirili smo i u unutrašnjost ovog impresivnog broda te donosimo kadrove prostora u kojem se odvija svakodnevni život i obuka njegove posade.

Brod dug gotovo 70 metara

Palinuro je školski brod Talijanske ratne mornarice, a riječ je o trojarbolnom jedrenjaku željeznog trupa koji danas služi za pomorsku obuku. Brod je dug oko 69 metara, širok deset metara, dok njegov glavni jarbol doseže visinu od oko 37,5 metara. Ima 15 jedara ukupne površine približno 1.000 četvornih metara, a njegova puna istisnina iznosi oko 1.341 tonu. Uz stalnu posadu, koja prema dostupnim podacima broji 84 člana, na brodu može boraviti i više od 50 kadeta i polaznika obuke. Priča Palinura započela je još 1933. godine, kada je njegova gradnja započela u francuskom Nantesu. U more je porinut 21. ožujka 1934. godine, a izvorno je nosio ime Commandant Louis Richard i bio namijenjen ribarenju.

Kroz godine je mijenjao vlasnike i namjenu, a Talijanska ratna mornarica kupila ga je 1951. godine, nakon čega je dobio ime Palinuro. Nakon opsežne obnove počeo je služiti kao školski brod, a ponovno je uveden u službu 16. srpnja 1955. godine. Ime je dobio po Palinuru, kormilaru Enejeva broda iz antičke predaje, koji se smatra simbolom iskusnog pomorca i vodiča.

Preplovio više od 300 tisuća nautičkih milja

Tijekom desetljeća službe Palinuro je postao svojevrsni ploveći simbol talijanske pomorske tradicije. Prema dostupnim podacima, tijekom svojih školskih plovidbi posjetio je čak 164 različite luke, a preplovio je više od 300.000 nautičkih milja, što odgovara udaljenosti od gotovo 15 putovanja oko svijeta.

Plovio je Atlantikom i Sredozemljem, prolazio Gibraltarom, Dardanelima i Bosporom, a u svojoj dugoj povijesti uplovio je i u Crno more.

U Splitu odmah postao atrakcija

Njegov dolazak u Split zato ne prolazi nezapaženo. Visoki jarboli i klasična silueta velikog jedrenjaka izdvajaju se među ostalim plovilima u luci, pa je Palinuro vrlo brzo postao jedan od najfotografiranijih prizora na splitskoj obali.

Posebno zanimanje izaziva među turistima, no ništa manje znatiželjni nisu ni Splićani koji zastaju kako bi izbliza pogledali brod čija povijest traje već više od devet desetljeća. Dalmacija Danas snimila je Palinuro izvana i iznutra, a naši kadrovi otkrivaju detalje ovog impresivnog školskog jedrenjaka koji je svojim dolaskom dodatno obogatio ionako živopisnu sliku splitske luke.