Spektakularan izlazak Mjeseca, u kadar uletio i šišmiš: Za manje od dva dana čeka nas rijedak prizor

Spektakularan prizor mogao se vidjeti u srijedu navečer iz Žrnovnice. Gotovo potpuno osvijetljen Mjesec polako se podizao iznad istočnog horizonta, nad obroncima Markovače, odnosno Sridivice, a tijekom prvih minuta njegova izlaska pred golemim svijetlim diskom ocrtavale su se siluete niskog raslinja.

Fotografije su snimljene iz Žrnovnice u srijedu, 26. kolovoza, neposredno nakon izlaska Mjeseca. Zbog velikog povećanja prizor izgleda gotovo nestvarno – Mjesec se iza brda doima golemim, dok se grane i vegetacija na horizontu pretvaraju u crne siluete.

U kadar je uletio i noćni lovac

No jedan kadar donio je i zanimljivog nenamjernog "gosta". Ispred svijetlog Mjesečeva diska u jednom trenutku proletio je šišmiš, pa se njegova tamna silueta jasno izdvojila na svijetloj pozadini.

Šišmiši su jedini sisavci sposobni za pravi, aktivni let, a upravo nakon zalaska Sunca započinje njihov najaktivniji dio dana. U letu love kukce, pri čemu se većina vrsta u prostoru orijentira eholokacijom.

Tako je sasvim običan noćni lov na nekoliko trenutaka postao dio znatno većeg nebeskog prizora.

Mjesec je već gotovo potpuno pun

Iako večeras oku izgleda kao puni Mjesec, astronomski uštap još nije nastupio. Mjesec je ove srijede navečer osvijetljen približno 98 posto i nalazi se u fazi rastućeg Mjeseca.

Potpuno pun bit će u petak, 28. kolovoza, u 6:18 sati po našem vremenu.

A upravo će posljednji sati prije uštapa donijeti još zanimljiviji prizor.

U petak pred zoru – djelomična pomrčina Mjeseca

Naime, u noći s četvrtka na petak, 27. na 28. kolovoza, dogodit će se djelomična pomrčina Mjeseca, vidljiva i iz Dalmacije. NASA ovu pomrčinu vodi kao vrlo duboku djelomičnu pomrčinu magnitude 0,930.

Za područje Splita ulazak Mjeseca u Zemljinu polusjenu počinje u 3:23 sata, dok prava djelomična pomrčina, kada Zemljina puna sjena počinje zahvaćati Mjesečev disk, počinje oko 4:33 sata.

Prizor će postajati sve dramatičniji kako se bude približavala zora.

Maksimum samo nekoliko minuta prije zalaska Mjeseca

Najzanimljiviji trenutak za promatrače u Dalmaciji stiže oko 6:12 sati u petak ujutro. Tada će pomrčina biti blizu maksimuma, a Mjesec će iz Splita biti tek oko 0,6 stupnjeva iznad zapadno-jugozapadnog horizonta.

Već oko 6:18 sati Mjesec zalazi, što znači da će se završnica pomrčine s naših prostora odvijati ispod horizonta. Za promatranje će zato trebati pronaći mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu i jugozapadu.

Bit će to neobična igra nebeske mehanike: dok će se na istoku rađati novi dan, na suprotnoj strani neba gotovo puni Mjesec nestajat će prema horizontu duboko uronjen u Zemljinu sjenu.

A svojevrsnu najavu tog prizora Žrnovnica je dobila već u srijedu navečer – kroz grane Sridivice, uz gotovo puni Mjesec i siluetu šišmiša koja je na trenutak presjekla njegov sjaj.