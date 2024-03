Spektakl za Dan žena u AC Hotelu by Marriott Split: Evo što se sprema u najvišem hrvatskom neboderu

Bliži se Dan žena, a vi još ne znate gdje obilježiti taj važan dan? U AC Hotelu by Marriott Split sprema se fantastična ponuda koju će prije svega voljeti, naravno, žene ali i muškarci koji žele svojim suprugama i djevojkama pokloniti nezaboravan gastronomski užitak.

Naime, dva hotela iz Marriott International portfelja zajedno s vinarijom Volarević organiziraju zajedničku večeru. Tako će chef Goran Šikić iz AC Hotela by Marriott Split u suradnji s kolegom Aleksandrom Kerekešom iz The Isolano Autograph Collection hotela s otoka Cresa pripremiti poseban meni u restoranu Laureto.

Meni će biti razvrstan kroz šest slijedova, a svako će jelo biti upareno s pripadajućim vinom vinarije Volarević. Pritom će eminentni enolog dr. Josip Volarević održati i kratku stručnu prezentaciju svakog vina. Njegovo široko znanje i strast prema vinima i vinogradarstvu ovoj večeri dat će dodatnu dimenziju naglašavajući jedinstvenost vinskih sorti Jadrana.

Na meinju od šest slijedova tako će se naći: amuse bouche, tartar od jadranskih škampi, rižoto od ježinca, poprženi file lubina, mousse od pistacija i petit fours.

"Htjeli smo za Dan žena kreirati posve novo iskustvo za sve goste, a pritom smo htjeli da se pripadnice nježnijeg spola uistinu osjećaju posebno. Zajednička suradnja dvaju hotela s Jadranske obale kroz dva renomirana chefa reflektirat će bogastvo okusa morskih delicija i evocirati okuse od sjevernog Jadrana pa sve do krajnjeg juga. U tom smislu birali smo i vina koja se savršeno uparuju s navedenim jelima.

To će biti istinski gurmanski doživljaj u otmjenoj atmosferi najvišeg hrvatskog nebodera u kojem gosti imaju mogućnosti iskusti niz sadržaja. Od wellnessa i spa centra s kojeg se pruža pogled na čitav grad, preko teretane pa sve do ostakljenih soba s vrhunskim materijalima i mogućnostima", kazali su iz AC Hotela Split i The Isolana Autograph Collectiona Cres.

Večera počinje u 19:00 sati, a organizatori s obzirom na cijeli program mole goste da dođu nekoliko minuta ranije. Cijena večere po osobi iznosi 55 eura, a dodatne informacije kao i rezervacije moguće je dobiti pozivom na broj: 098 297 765.