SPEKTAKL UZ GUSLE U ŽRNOVNICI Predstavljanje knjige "Šta će selo reć" u sklopu 72. Splitskog ljeta!

U sklopu 72. Splitskog ljeta, u ponedjeljak, 27. srpnja 2026. godine, s početkom u 20:30 sati, u dvorištu podružnice Gradske knjižnice Marka Marulića u Žrnovnici (Krešimirova 7, zgrada u centru mjesta), održat će se predstavljanje drugog izdanja knjige Marina Mihanovića Šta će selo reć.

Posjetitelje očekuje bogat kulturni program u kojem će nastupiti klapa Sveti Florijan iz Žrnovnice, dok će odabrane ulomke iz knjige čitati autorova kći Marcela Mihanović i glumac Zoran Kelava. Kroz njihove interpretacije publika će zakoračiti u svijet priča nadahnutih stvarnim ljudima i događajima, ispunjenih humorom, dalmatinskim duhom, lokalnim govorom i sjećanjima na jedno vrijeme koje možda polako nestaje, ali i dalje živi u pričama naših starih.

Posebna atrakcija večeri bit će nastup guslara, koji će uživo izvesti dvije stare pjesme sačuvane i zapisane u knjizi Šta će selo reć, upravo onako kako se nekada guslalo uz komin.

Po već provjerenom receptu s prethodnih predstavljanja, program će i ovoga puta voditi autorova supruga Mia Božić Mihanović.

Svi koji su propustili prethodne tri iznimno posjećene promocije sada imaju novu priliku iz prve ruke otkriti zašto je knjiga Šta će selo reć u samo tri mjeseca postala pravi lokalni hit te zbog velikog interesa čitatelja već doživljava svoje drugo izdanje.

Ulaz na predstavljanje je slobodan.

Drugo izdanje, inače, dopunjeno je predgovorom doc. dr. sc. Nikole Sunare s Filozofskog fakulteta u Splitu, koji kroz svoju izvrsnu recenziju zaključuje:

"Knjiga koja se nalazi pred nama protkana je finim humorom koji je sastavni dio života osvjedočenoga u zapisanim anegdotama. U njoj je prezentirana drevna tradicijska baština koja je generacijski prenošena i koja u sebi čuva odgovor na ključno pitanje tko smo mi. Baština koja Žrnovnicu i njezine stanovnike razlikuje od drugih, ali ih s njima i nerazmrsivo veže. Zbog svega navedenoga knjigu Šta će selo reć smatram vrijednim doprinosom promicanju svijesti o vrijednosti očuvanja nematerijalne kulturne baštine i lokalnoga identiteta u vremenu kada kulturna raskoš manjih sredina ubrzano nestaje pod udarom globalizacijskih kretanja."

Gdje se knjiga može kupiti?

Osim na samim promocijama, knjiga „Šta će selo reć“ dostupna je na sljedećim lokacijama.

Split i okolica:

- knjižare Hoću knjigu (City Center One i Joker)

- knjižare Verbum (Split i Pothodnik na Splitu 3)

- knjižare VBZ (Mall of Split i Salona Mall)

- knjižare Školska knjiga (Makarska i Voćni trg u Splitu)

Zagreb:

- knjižara Ljevak (Trg bana Josipa Jelačića)

- knjižara Dominović (Hrvatske bratske zajednice 4, zgrada NSK)

Online prodaja:

- putem službenih webshopova knjižara Hoću knjigu, Ljevak i Dominović

- izravno porukom u inbox na autorovim službenim Facebook i Instagram stranicama.