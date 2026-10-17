Spektakl u viškoj vali: Clockwork, Code X-CROZ i Nera Etwa najbrži među najhrabrijima

Ono što je najavljeno, to je Vis i dobio. Regata u viškoj vali pretvorila se u pravi spektakl za sve koji su jutros stali na rivu. U dva plova i tri skupine jedrilice su se nadmetale nadomak rive, a okreti oko bova išli su na centimetre, uz glazbu DJ-a Sense i komentatore koji su publici prepričavali svaki manevar.

Najveća drama vidjela se u prvoj skupini, gdje su se ogledali najveći brodovi. Nakon dva plova tri su posade imale po četiri boda, pa je o pobjedniku odlučilo pravilo o neriješenom rezultatu. Slavio je Clockwork, Melges 40 Andreja Šooša Maceljskog iz JK Split, koji je pobijedio u drugom plovu. Drugi je LeeLoo Tea Marinovića iz JK Ploče Sailing, pobjednik prvog plova, a treća Sayonara057 Darka Smrkinića iz KK Uskok Zadar, koja je u oba plova bila druga.

U drugoj skupini nije bilo dvojbe. Code X-CROZ Filipa Jurišića iz JK Mornar, koji je jučer dugo vodio cijelu flotu na putu do Visa, danas je pobijedio u oba plova. Drugi je Farabut Marka De Michelija Vitturija, također iz Mornara, a treća Lunatica slovenskog kormilara Tea Flisa iz JK Izola.

U trećoj skupini, najbrojnijoj, pobjedu je odnijela Nera Etwa Vide Jeramaza iz JK Hydro, a samo bod iza nje ostao je Reacher 780 Luke Mratovića iz JK Labud, pobjednik prvog plova. Treći je Ćuf-Ćuf Marina Petrića iz JK Špinut.

Rezultati regate u viškoj vali (plovovi 1 i 2, ukupno bodova):

Skupina 1:

1. Clockwork (Andrej Šooš Maceljski, JK Split) 3 + 1 = 4

2. LeeLoo (Teo Marinović, JK Ploče Sailing) 1 + 3 = 4

3. Sayonara057 (Darko Smrkinić, KK Uskok Zadar) 2 + 2 = 4

4. Bura (Damir Miloš, JK Tijat) 4 + 4 = 8

Skupina 2:

1. Code X-CROZ (Filip Jurišić, JK Mornar) 1 + 1 = 2

2. Farabut (Marko De Micheli Vitturi, JK Mornar) 2 + 2 = 4

3. Lunatica (Teo Flis, JK Izola) 3 + 3 = 6

4. Ružica (Franjo Merc, JK Bura) 4 + 4 = 8

Skupina 3:

1. Nera Etwa (Vido Jeramaz, JK Hydro) 2 + 1 = 3

2. Reacher 780 (Luka Mratović, JK Labud) 1 + 3 = 4

3. Ćuf-Ćuf (Marin Petrić, JK Špinut) 3 + 2 = 5

4. Aruba (Mateo Ljubas, JK Labud) 4 + 4 = 8

5. Whisper 2 (Mladen Kuzmanić, JK Labud) 5 + 5 = 10

Pobjednicima su nagrade podijeljene u 13.30, uz višku pogaču, a za posade i posjetitelje dan na Visu tu tek počinje. Večeras ih čeka bogat zabavni program, uz ono po čemu je Vis poznat, tradicionalno gostoprimstvo domaćina. Svi koji su željeli bolje upoznati otok mogli su se od 17 sati pridružiti besplatnoj vođenoj turi „Legende otoka Visa“ i kroz priče o viškoj prošlosti prošetati mjestom. U 19 sati atmosferu će zagrijati koncert mađarskog orkestra, a od 22 sata Cortez bend pobrinut će se da se pleše i pjeva sve do dva iza ponoći, kako i priliči subotnjoj večeri Viške regate.

Sutra je od 8 do 9 sati partenca, a u 9 sati flota starta drugu etapu, natrag prema Splitu. Jedriličarsko ljeto na Visu završava navečer, od 21 sat, feštom „Adio lito!“, dok jedriličare po povratku u Split čeka dodjela nagrada.

Tko ne može na rivu, položaj svakog broda u povratnoj etapi može pratiti uživo putem aplikacije KWINDOO (kwindoo.com/regatta/48496-82-viska-regata).

Organizator je Jedriličarski klub Labud Split, pokrovitelj Generali osiguranje, a sponzori i partneri festivala su Viator drive, OTP banka, Farchioni i GranTerre.