SPEKTAKL U SPLITU ZA SAMO 10 EURA Grše, Krešo Bengalka, Alen Nižetić i brojni drugi zajedno za veliki cilj!

U splitskom Porat Clubu održat će se donatorski koncert „Svi za Vjeruj i Djeluj“, kojim će brojni glazbenici i posjetitelji pružiti podršku radu udruge Vjeruj i Djeluj.

Udruga već sedam godina u Splitu pomaže djeci i odraslim osobama s invaliditetom i teškoćama, a danas okuplja 110 članova. Kroz neurorobotsku rehabilitaciju te terapije uz pomoć robota za hodanje i rehabilitaciju ruku svakodnevno radi na poboljšanju kvalitete života svojih članova. Za svoj humanitarni rad udruga je 2026. godine dobila Skupnu nagradu Grada Splita.

Na pozornici Porata okupit će se brojna poznata glazbena imena. Nastupit će Festivo bend, Johnny Gitara, Krešo Bengalka, Grše, DJ Mak, Pink Panter Band, Alen Nižetić i Mjesni odbor.

Koncert će se održati 7. listopada, a počinje u 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 eura.

Organizatori pozivaju Splićane da se pridruže večeri glazbe i humanosti te svojim dolaskom podrže rad udruge.

Jedna ulaznica, puno dobrih ljudi i zajednički cilj – pomoć onima kojima je potrebna.