Spektakl u Splitskoj košarkaškoj ligi: Pao prvi triple-double sezone, Buljan utrpao čak 41 poen!

Bambina – SIS Basketball 86:52

Iako to konačan rezultat ne sugerira, prvih 15-ak minuta utakmice gledali smo egal utakmicu, gdje je momčad SIS Basketballa u nekoliko navrata i vodila. Ipak s odmakom utakmice Bambina je ubacila u višu brzinu i otišla na nedostižnu prednost koju su čuvali do kraja, za svoju drugu pobjedu u sezoni.

Igrač utakmice: Luka Petrašić – 23 poena, 9 skokova

KK Marjan – Maestral 87:42

Utakmica s najvećom koš razlikom u kolu od početka je otišla na stranu Marjana. Ovoga puta u jako dobrom sastavu, sa samo nekoliko izostanaka nisu uopće pružili šansu mladim momcima iz Maestrala za nadu u pobjedu. Tako ostaju na stopostotnom učinku, a Maestral će morati pričekati na svoju prvu pobjedu.

Igrač utakmice – Hrvoje Vučić – 18 poena i 11 skokova

KK Kineski Zid – KK Sinj 102:89

Ljepoticu kola odigrale su dvije mlade i poletne momčadi Kineski Zid i Sinj. Početak utakmice je pripao Sinjanima, koji su sjajnom obranom dolazili do lakih poena na drugoj strani. U drugoj četvrtini se budi trojak Ćosić, Galić i Bokan te praktički sami odvode svoju momčad do preokreta. Koliko dobar susret je odigrao ovaj trojac pokazuje i činjenica da su sva trojica imali valorizaciju preko 35. Ipak moramo izdvojiti Andriju Galića koji je postavio rekord sezone sa 16 asistenica, te ostvario prvi triple-double u sezoni.

Igrač utakmice: Andrija Galić - 25 poena, 16 asistencije, 15 skokova

Bačvice – UKV Adriatic 70:82

U utakmici nešto lakšeg ritma UKV Adriatic je od početka zagoropadio terenom i otišao na dvoznamenkastu razliku u koševima. U ostatku utakmice su pametno čuvali svoju prednost uz puno rotacija, tako da su svi igrači dobili veću minutažu pred nastavak sezone, a momčad upisala prvu pobjedu.

Igrač utakmice: Luka Odak – 20 poena, 7 asistenica

KK Dems – Adriatic/Podstrana 95:63

Prva utakmica nedjelje opet je protekla u znaku Demsa, koji je još jednom uvjerljivom partijom od početka utakmice usmjerio vodu na svoj mlin. Momci iz mlade momčadi Adriatic/Podstrane su pokušavali cijelu utakmicu pružiti značajniji otpor, ali protiv boljeg i fizički jačeg protivnika jednostavno nije išlo.

Igrač utakmice: Zvonko Buljan – 41 poen, 19 skokova

Pošk Dolina Gležnjeva – Adriatic OG 42:73

Najavljeni derbi kola nije nam pružio utakmicu kakvoj smo se nadali. Od početka utakmice na terenu je postojala praktički samo jedna momčad, Adriatic OG. Do poluvremena su rješili utakmicu, a momčadi Poška je nakon ovog poraza jasno da će im ipak trebati neko vrijeme za uigravanje novosložene momčadi.

Igrač utakmice: Bruno Rebić – 26 poena, 8 skokova

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