Spektakl u Davis Cupu: Matej Dodig otvara protiv Zvereva, Prižmića čeka Altmaier

U Halleu je održano izvlačenje parova za susret Njemačke i Hrvatske u Davis Cupu. U subotu (14 sati) na igralište će Alexander Zverev i Matej Dodig, a nakon njih Daniel Altmaier i Dino Prižmić. U meču parova (nedjelja, 12 sati) igrat će Kevin Krawietz i Tim Pütz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga slijede mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.

"Za mene je malo iznenađenje izbor njihovog drugog igrača. Očekivao sam Hanfmanna, a ne Altmaiera. Zverev je tu, igrat će, ali to smo i očekivali. Napravili smo sve što smo mogli, sutra krećemo i nadamo se da će biti uspješno. Trenirali smo dobro i svi su zdravi, što je posebno bitno. Mateju je ovo drugi 'živi' meč za reprezentaciju, bitno je da je već prošao to iskustvo, a za Prižmića će ovo također biti veliki meč", rekao je izbornik Ivan Dodig.

Matej Dodig je baš ovog tjedna došao do najboljeg plasmana do sada na ATP listi, 171. mjesta. Ovo će, međutim, biti meč kakav nije igrao: protiv aktualnog osvajača US Opena i drugog na svijetu.

"Jedva čekam izaći na teren i vidjeti što će biti. Jako sam zadovoljan s treninzima ovog tjedna, dobro se osjećam fizički i spreman sam. U životnoj sam formi i jedva čekam. Zverev će mi biti najjači suparnik u karijeri do sada. 'Pustit ću ruku', nemam što izgubiti, ali ići ću na pobjedu", izjavio je Matej.

Dino Prižmić je prvi reket našeg sastava (trenutno 103., najbolji plasman 70. mjesto) i čeka ga 69. igrač svijeta.

"I meni je malo čudno da su izabrali Altmaiera da igra protiv mene. Možda je odlučeno zato što me posljednji put pobijedio, iako je on daleko bolji na zemlji nego u dvorani. U Bukureštu, kad sam izgubio, u trećem setu sam vodio 5:1, nekako sam požurio završiti meč, to je situacija koja se rijetko događa. Ali bolje da se dogodila tada nego sutra u meču", rekao je Prižmić.

Prijenos svih mečeva će biti u programu Sport kluba 2.