SPEKTAKL U CITYJU Dalmacija Danas proslavila 7. rođendan uz otvorenje vrijedne izložbe fotografije. Provjerite kako je bilo na afteru u Versija

Svečano je jučer bilo u City Centeru one. Otvaranjem izložbe fotografija “Pečat of vrimena - štorija o plisnacu” autora Milana Šabića i Miroslava Lelasa iz agencije “None Of The Above” proslavljen je 7. rođendan portala Dalmacija Danas.

Našli su se tu brojni uzvanici; od župana Blaženka Bobana i dožupana Stipe Čogelje, splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, gradskih vijećnika Ivane Zelić, Josipa Markotića, Jakše Balova, Igora Skoke, Domagoja Bajića, županijske vijećnice Sandre Mitrović Nikšić, predsjednika gradskih kotareva Marine Kovačević Karla Pilka i Ivice Grubišića Gire, glasnogovornice PU splitsko-dalmatinske Antonele Lolić, voditelja projekta “ICT županija” Damira Brčića, glasnogovornika SDŽ Davora Pavića, direktorice TZ Kaštela Nade Maršić, predsjednika HGU Split Tomislava Mrduljaša, predsjednice udruge MoSt Đordane Barbarić, predsjednice udruge Anđeli Dijane Aničić, načelnika Saveza izviđača Hrvatske Edija Perića, predsjednice PK Gojzerice Ane Kulušić, legendarnog splitskog fotografa Feđe Klarića, redatelja Mateja Sunare, psihologinje Žane Pavlović, Marije Boban s Pravnog fakulteta Split, preko brojnih medijskih djelatnika i fotografa do ostalih posjetitelja.

- Od početnih nekoliko ljudi, Dalmacija Danas sada broji više od 20 djelatnika i suradnika, sve što vidite na našem portalu rezultat je njihove marljivosti i znanja. Svaki početak je težak, ali ovom prilikom želim poručiti mladim ljudima da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti i da se usude sanjati svoje snove, pa i one poduzetničke. Ovo je prelijepa zemlja vrijedna življenja i ostajanja, no mladi će ostati u njoj samo ako oni sposobni dobiju šansu i budu cijenjeni u našem društvu.

Velika društvena odgovornost osim na političarima leži i na medijima. Danas je utrka za klikom izraženija nego ikada, a to trese same temelje novinarstva, stoga sam radostan da na Dalmaciji Danas imamo i sadržaje koji nisu vođeni takvim motovima, već smatram da promoviraju nešto puno plemenitije i vrijednije. Jedan od tih sadržaja je upravo projekt “Pečat od vrimena” i njegov prvi serijal “Štorija o plisnacu” koji nam je približio tradiciju iz četiri dalmatinska naselja s naglaskom na izradu autohtone dalmatinske hrane. U novinarskom poslu često se susrećemo sa stresnim situacijama, stoga su susreti s ovakvim ženama nešto posebno i pamtiš ih cijeli život po dobru.

Zahvaljujem gospodinu Mati Zeljku na generalnom sponzorstvu, njegov knjigovodstveni servis Dobit d.o.o. uz Dalmaciju Danas je od prvog dana. Također zahvaljujem City Centeru one na suradnji oko ove izložbe.

Posebno želim pohvaliti fotografski tandem Milan Šabić i Miroslav Lelas čije su fotografije oduševile sve koji su ih pogledali i čija me profesionalnost, ali i strpljivost prilikom snimanja ovih kadrova još jednom oduševila, - kazao je Rade Popadić, glavni urednik portala.

Potom su se okupljenima obratile četiri žene, junakinje serijala “Štorija o plisnacu”. Svaka od njih je, odjevena u tradicionalnu nošnju ili odjeću svog kraja, imala banak na kojem je prezentirala izraženo autohtono jelo. Sami banci su također bili ukrašeni tradicionalnim motivima.

Tako su o plisnacu govorila Pavenka Kovačić iz Žrnovnice i Tatjana Sovulj iz Kučića, o prisnacu Ksenija Čirjak iz Pristega kraj Benkovca, a o titušu Marija Prelas iz Srijana koja je također zaojkala stih iz pjesme “Slavuj piva, daleko se čuje”, što je posebno oduševilo sve okupljene.

Serijala "Pečat od vrimena - Štorija o plisnacu" možete se prisjetiti na sljedeći linkovima:

Glazbeni dio programa uveličale su vatrogasna klapa Sveti Florijan te jedina dalmatinska obiteljska klapa, Pašareta iz Kučića. Moderatorica večeri bila je djelatnica portala Dalmacija Danas, Mislava Zuppa.

Profesionalni komentar izložbe dala je Maja Prgomet, poznata splitska fotografkinja, nakon čega je izložba otvorena. Posjetitelji su potom besplatno mogli kušati specijalitete koje su donijele četiri žene, ali i soparnike koje su osigurali organizatori.

Afterparty je organiziran u caffe baru Versi na Bačvicama gdje je koncert uživo održao sjajni splitski bend Volare.

Otvorenje izložbe, autor Roko Pavlinušić:

GALERIJA Kliknite za pregled Milan Šabuć Klapa Pašareta Mato Zeljko Ksenija Čirjak Joško Ponoš Maja Prgomet Maja Prgomet Pavenka Kovačić Pavenka Kovačić Pavenka Kovačić Tatjana Sovulj Ksenija Čirjak Blaženko Boban Eddy Perić Antonela Lolić Marija Prelas Marija Prelas Klapa Sveti Florijan Klapa Sveti Florijan Klapa Pašareta Ivica Puljak Dalmacija Danas Dalmacija Danas

Otvorenje izložbe, autorica Maja Progmet:

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet Foto: Maja Progmet

Otvorenje izložbe, autor Igor Jakšić:

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Tatjana Sovulj Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Miroslav Lelas Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Milan Šabić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Afterparty - caffe bar Versi, autor Igor Jakšić:

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić