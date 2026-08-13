Spektakl stiže u Trogir: Svjetski majstori gitare i vatreni flamenco osvojit će Kamerlengo

Trogir će krajem kolovoza ponovno postati jedno od najzanimljivijih glazbenih odredišta na Jadranu. Treće izdanje festivala "Masters of Guitar Festival Trogir" donosi tri koncertne večeri, svjetski poznata imena klasične gitare, mlade hrvatske talente, ali i veliki flamenco spektakl u Kuli Kamerlengo. Festival organiziraju Turistička zajednica grada Trogira i Udruga GitaraSt, a nakon prva dva izdanja, tijekom kojih je održano ukupno pet koncerata pred više od 600 posjetitelja, ovogodišnji program donosi još ambiciozniji sadržaj.

U Trogir stiže "Il Fenomeno"

Festival će 26. kolovoza u 20 sati u Kneževom dvoru otvoriti jedan od najboljih svjetskih klasičnih gitarista, Talijan Aniello Desiderio, poznat i pod nadimkom "Il Fenomeno". Trogirska će publika tom prilikom imati priliku čuti i hrvatsku praizvedbu skladbe "Verismo", inspirirane bogatom tradicijom talijanske opere. Djelo je poznati britanski skladatelj Stephen Goss napisao upravo za Desiderija, a skladba je tijekom protekle sezone predstavljena na velikim svjetskim koncertnim pozornicama.

Ulaz na koncert je slobodan.

Mlada kaštelanska gitaristica pred odlazak u Den Haag

Jedan od ciljeva festivala od njegova je početka predstavljanje i promocija mladih hrvatskih gitarista. Tako će se 28. kolovoza u 20 sati, također u Kneževom dvoru, publici predstaviti mlada kaštelanska gitaristica Paula Ćurić.

Riječ je o dobitnici brojnih međunarodnih nagrada i priznanja koja u Trogir dolazi nakon završetka studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a prije odlaska na poslijediplomski studij gitare u Den Haag. I na ovaj koncert ulaz je slobodan.

Za kraj – flamenco spektakl kakav Trogir dugo nije vidio

Veliko finale festivala zakazano je za 31. kolovoza u 20 sati u Kuli Kamerlengo, gdje će biti održan prvi flamenco koncert u novijoj povijesti Trogira.

U grad stiže legendarni seviljski flamenco gitarist Eduardo Rebollar sa svojom grupom. Uz njega će nastupiti flamenco plesačica Yolanda Lorenzo, plesač Manuel del Lola te pjevač Antonio López. Publiku tako očekuje autentična večer flamenca pod otvorenim nebom, uz spoj gitare, plesa i pjesme u jednom od najatraktivnijih trogirskih povijesnih ambijenata.

Ulaznice za završni flamenco spektakl dostupne su putem platforme Entrio te na blagajni Kantuna kulture.

Koncert se održava uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, čime je dodatno naglašen međunarodni karakter ovogodišnjeg programa. Festival "Majstori gitare" tako i u svom trećem izdanju spaja svjetski afirmirane umjetnike, mlade hrvatske glazbenike i jedinstvene trogirske lokacije, a kraj kolovoza ljubiteljima gitare donosi tri večeri zbog kojih će Trogir ponovno živjeti u znaku vrhunske glazbe.