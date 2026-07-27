Spektakl se vraća na ušće Neretve: Tri dana rukometa na pijesku, prijave uskoro završavaju!

Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza ponovno će postati središte rukometa na pijesku. Na jednoj od najpoznatijih pješčanih plaža na jugu Hrvatske održat će se peto izdanje Memorijalnog turnira "Stipe Vuletić".

Turnir iz godine u godinu okuplja sve veći broj kvalitetnih ekipa iz Hrvatske i inozemstva, a organizatori najavljuju snažnu konkurenciju, atraktivne poteze, spektakularne pogotke i uzbudljive utakmice.

Sport i druženje u jedinstvenom ambijentu

Tijekom tri dana Opuzensko ušće spojit će vrhunski sport, druženje i prepoznatljivu ljetnu atmosferu. Posjetitelji će moći uživati u rukometu na pijesku u jedinstvenom ambijentu ušća Neretve, koje će ponovno postati velika sportska pozornica. Osim natjecateljskog dijela, Memorijal "Stipe Vuletić" zamišljen je i kao mjesto okupljanja sportaša, prijatelja rukometa i svih željnih dobre zabave.

Prijave otvorene do 5. kolovoza

Mjesta za nove ekipe još uvijek ima, a prijave su otvorene do 5. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti putem poveznice objavljene na društvenim mrežama organizatora. Organizatori pozivaju ekipe da se okupe, prijave i postanu dio jednog od najuzbudljivijih turnira rukometa na pijesku u regiji.

Peto izdanje Memorijala "Stipe Vuletić" održat će se od 14. do 16. kolovoza na Opuzenskom ušću.