Spektakl pred Splitom: Morski div od 162 metra upravo napušta splitski akvatorij

Spektakularan prizor upravo se može vidjeti u splitskom akvatoriju.

Golden Horizon, najveći jedrenjak s križnim jedrima na svijetu, napušta Split, a njegov izlazak na otvoreno more privlači poglede sa splitske obale.

Impresivni jedrenjak, izgrađen u Brodosplitu, dug je čak 162 metra, a njegovi jarboli dosežu visinu od 63 metra. Na njima se nalazi ukupno 36 križnih jedara.

Golden Horizon jedan je od najimpresivnijih projekata hrvatske brodogradnje, a zbog svojih golemih dimenzija i izgleda tradicionalnog jedrenjaka teško prolazi nezapaženo gdje god se pojavi.

Njegov odlazak iz Splita upravo pruža rijetku priliku za atraktivne fotografije i snimke ovog morskog diva dok prolazi splitskim akvatorijem i kreće prema otvorenom moru.

Kako poručuju iz Brodosplita: "S Golden Horizonom nije važno kamo idete. Brod je vaše odredište!"