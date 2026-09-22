Spektakl od Splita do Segeta: Molano najbrži u dramatičnoj završnici CRO Racea

Kolumbijac Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) pobjednik je prve etape jedanaestog izdanja CRO Racea. U završnom sprintu 167 kilometara duge etape od Splita do Segeta Donjeg nadvisio je Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step) i Nijemca Tima Toma Teutenberga (Lidl-Trek).

Prva etapa ovogodišnjeg CRO Racea krenula je sa splitske Rive, a već nakon desetak kilometara iz glavne skupine izdvojila se četvorka u sastavu Sam Maisonobe (Cofidis), Gabriele Raccagni (Polti VisitMalta), Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) i Mateusz Kostanski (Wibatech Lubelskie Perla Polski).

Bjegunci su brzo izgradili prednost od dvije minute, a do prvog prolaznog cilja u Dugopolju ona je narasla na tri minute. Prvi je kroz Dugopolje prošao Raccagni, ispred Maisonobea i Štajnara, dok je 12,5 kilometara kasnije, na drugom prolaznom cilju u Dugobabama, prvi bio Maisonobe ispred Raccagnija i Štajnara.

Kako se utrka približavala prvom brdskom cilju na Borzićima, prednost vodeće četvorke počela se smanjivati. Raccagni je prvi prošao vrhom uspona, ispred Štajnara i Maisonobea, a potom je bio najbrži i prilikom prvog prolaska kroz Seget Donji, ispred Maisonobea i Kostanskog.

U tom trenutku peloton, predvođen momčadima Uno-X Mobility i Soudal Quick-Step, smanjio je zaostatak na nešto više od minute. Odmah nakon prvog prolaska kroz cilj uslijedio je najteži uspon dana prema Kovačevićima, na kojem su bjegunci izgubili i posljednju prednost. Glavna skupina uhvatila ih je 31 kilometar prije cilja.

Agirre osvojio brdski cilj, Nizozemci pokušali iznenaditi sprintere

Na usponu prema Kovačevićima pravovremeno je ubrzao Španjolac Jon Agirre (Euskaltel-Euskadi) i prvi prošao vrhom, čime je osigurao zelenu majicu za najboljeg penjača uoči druge etape. Drugi je bio Poljak Igor Sek (Wibatech Lubelskie Perla Polski), a treći Talijan Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).

Nakon posljednjeg većeg uspona utrka je ušla u završnicu, a kada se činilo da će se etapa odlučivati u masovnom sprintu, svoju priliku pokušala su iskoristiti dvojica Nizozemaca. Siverd Bax (Pinarello-Q36.5) i Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) u posljednjih su 20 kilometara uspjeli stvoriti prednost od 20 sekundi.

Njihov napad prisilio je sprinterske momčadi na snažnu potjeru. Dvojac je dugo odolijevao, ali je uhvaćen tek 300 metara prije cilja, nakon čega je bilo jasno da će pobjednik prve etape biti odlučen u završnom sprintu.

U njemu je najviše pokazao Juan Sebastián Molano, koji je stigao do svoje druge pobjede u 2026. godini, ali prve nakon veljače. Za Kolumbijca je ovo ujedno i druga etapna pobjeda na CRO Raceu – prije dvije godine slavio je u Novalji.

„Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam odličnu podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije dvije godine i nadam se kako ću to moći ponoviti i sutra. Došli smo s odličnom momčadi na ovu utrku, a naš je kandidat za ukupnu pobjedu Tim Wellens“, rekao je Molano nakon pobjede.

Pobjedom u Segetu Donjem Molano je preuzeo crvenu majicu vodećeg u ukupnom poretku, a vodeći je i u poretku po bodovima te će u drugoj etapi nositi plavu majicu.

Zelenu majicu najboljeg penjača nosit će Jon Agirre, dok je bijela majica namijenjena najboljem mladom vozaču pripala Paulu Magnieru, koji je prvu etapu završio na drugom mjestu.

Na startu 120 vozača

Na startu prve etape okupilo se 120 vozača iz 18 biciklističkih timova, a ovogodišnji CRO Race kroz šest etapa povezat će različite dijelove Hrvatske na više od tisuću kilometara dugoj ruti.

Druga etapa na rasporedu je u srijedu, kada će se voziti od Biograda na Moru do Novalje, u dužini od 114,5 kilometara.

Ovogodišnji CRO Race traje do 27. rujna, kada će završnica utrke biti održana u Zagrebu. Uz sportski aspekt, utrka i ove godine ima važnu promotivnu ulogu za Hrvatsku, budući da televizijski prijenosi gledateljima diljem svijeta donose kadrove hrvatskih gradova, obale, prirodne i kulturne baštine.

CRO Race održava se uz podršku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice, Grada Zagreba te brojnih gradova i županija domaćina etapa.

Na startu prve etape u Splitu bili su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić i direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić, dok su bicikliste u cilju etape u Segetu dočekali načelnik Općine Seget Donji Ivo Sorić i direktorica Turističke zajednice Općine Seget Adrijana Miloš.