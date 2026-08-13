Spektakl nad Mosorom: Rekordnih 1.600 posjetitelja promatralo pomrčinu, Perzeide i Saturn

Zvjezdano selo Mosor u srijedu navečer bilo je mjesto pravog astronomskog spektakla. Tradicionalno promatranje meteorskog roja Perzeida ove je godine privuklo rekordnih 1.600 posjetitelja, koji su uz "nebeske krijesnice" imali priliku promatrati i djelomičnu pomrčinu Sunca te Saturn s njegovim mjesecima.

Program u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom počeo je u 19.30 sati, i to pojavom koja je ove godine bila svojevrsna uvertira u noć Perzeida - djelomičnom pomrčinom Sunca. Sunce i Mjesec, koji je zaklonio njegov dio, već su oko 20 sati zašli iza Kozjaka. Pomrčina se s terase zvjezdarnice pratila kroz nekoliko teleskopa, dok je neposredno prije zalaska, zbog velike količine prašine u atmosferi, bila jasno uočljiva i bez instrumenata. Potpuna faza pomrčine bila je vidljiva iz dijelova Španjolske i s Islanda.

Predavanje o Sunčevim bakljama ispunilo dvoranu

Nakon završetka promatranja Sunca program se preselio u veliku dvoranu zvjezdarnice, gdje je održano znanstveno-popularno predavanje o Sunčevim bakljama. Predavanje je pred dvoranom ispunjenom do posljednjeg mjesta održala dr. sc. Mateja Dumbović, viša znanstvena suradnica na Opservatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nju i okupljene posjetitelje prije početka programa pozdravio je tajnik Udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislav Nikolić. Dr. sc. Dumbović posjetitelje je provela kroz fascinantan svijet Sunčeve aktivnosti, a predavanje je završilo snažnim pljeskom publike. Organizatore je posebno razveselio velik broj djece i mladih, koji su nakon predavanja predavačicu zasuli pitanjima i pokazali velik interes za astronomiju i znanost.

Stotinjak Perzeida do jedan sat iza ponoći

Nakon predavanja pogled se ponovno usmjerio prema nebu. Posjetitelji su s terase zvjezdarnice i iz njezine neposredne okolice počeli "loviti" Perzeide. Uvjeti za promatranje bili su iznimno povoljni. Zahvaljujući vedrom nebu i odsutnosti Mjeseca, do jedan sat poslije ponoći uočeno je oko stotinu meteora. Svaki sjajniji trag na nebu izazivao je oduševljenje i burne reakcije okupljenih. Astronomski program time nije završio. Oko 23 sata iznad horizonta pojavio se Saturn, pa su posjetitelji kroz teleskope mogli promotriti planet s karakterističnim prstenovima, ali i njegove mjesece Titan i Rheu. Promatranje pomrčine Sunca i Saturna vodio je astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez, uz asistenciju mladih članova Udruge Duje Barića i Anđele Kavelj, stručne suradnice Zajednice tehničke kulture grada Splita Valentine Čokić te dr. sc. Mateje Dumbović.

Ovogodišnja večer Perzeida tako će u Zvjezdanom selu Mosor ostati zapamćena ne samo po bogatom nebeskom programu nego i po rekordnom interesu građana. Tijekom večeri zvjezdarnicu u Gornjem Sitnom pohodilo je čak 1.600 zaljubljenika u astronomiju.