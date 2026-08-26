SPEKTAKL NA SKALINI Tri tjedna baluna, 74 ekipe i velika finala za pamćenje - evo tko je pokorio "Prvenstvo svita"!

Nakon tri tjedna ispunjena utakmicama, uzbuđenjem i brojnim zanimljivim dvobojima, završeno je još jedno izdanje "Prvenstva svita u balunu na Skalini". Ovogodišnji turnir okupio je čak 74 ekipe u pet kategorija – U11, U13, U15, veterane (+45) i seniore – a posebno veseli veliki odaziv najmlađih.

Nakon što je u ponedjeljak odigrana završnica dječjeg dijela turnira, utorak je na Skalini bio rezerviran za veterane i seniore. Odigrane su utakmice za treće mjesto, a potom i velika finala koja su donijela nove prvake ovogodišnjeg izdanja. U kategoriji U11 naslov je osvojila ekipa White Boys Jr., koja je u finalu bila bolja od ekipe Dica ulice, dok je treće mjesto pripalo Žigo Transportu. Za najboljeg strijelca proglašen je Đani Burić iz White Boys Jr. sa šest pogodaka, dok je nagradu za najboljeg igrača ponio njegov suigrač Josip Rogošić.

Psići u ophodnji osvojili U13

U kategoriji U13 pobjednički pehar otišao je ekipi Psići u ophodnji. Drugo mjesto osvojila je ekipa Triba dobit, dok su treći bili Yassuni Boys. Najbolji strijelac bio je Roko Milas iz pobjedničke ekipe, koji je tijekom turnira postigao čak 14 pogodaka. Za najboljeg igrača kategorije proglašen je Marin Kutleša, također iz Psića u ophodnji.

U najstarijoj dječjoj kategoriji, U15, naslov je pripao ekipi Sućurac mlaji. Drugo mjesto osvojila je Sigetska utvrda, dok su treći završili Mlaji. Najboljim strijelcem proglašen je Domagoj Bibić iz Sigetske utvrde s 11 pogodaka, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivanu Došenu iz šampionske ekipe Sućurac mlaji.

Time je dječji dio turnira zaključen, uz još jednu potvrdu velikog interesa najmlađih za nogomet na Skalini.

Završnica je otvorena utakmicom za treće mjesto u veteranskoj konkurenciji. Taxi Tartaglia, predvođen odličnim Nikšom Kekezovićem, svladao je Pajdo i prijatelje te osvojio brončanu medalju drugu godinu zaredom. U velikom veteranskom finalu sastale su se Konoba Bovan i Bilo Kako, a nakon zanimljivog dvoboja naslov prvaka pripao je ekipi Bilo Kako. Ekipa predvođena legendarnim Gordanom Boljatom tako je obranila veteransku titulu osvojenu prošle godine. U pobjedničkoj momčadi bili su i najbolji pojedinci veteranskog turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Duje Špalj, dok je titulu najboljeg strijelca osvojio Branko Jakić s čak 23 postignuta gola – najviše od svih igrača u bilo kojoj kategoriji ovogodišnjeg turnira.

FC United do prve medalje na Skalini

U borbi za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji našle su se ekipe FC United i Ja i ova dvojica, a brončana medalja pripala je ekipi FC United, predvođenoj uvijek kvalitetnim Željkom Sirovicom. Za FC United ovo je posebno vrijedan rezultat jer im je to prva medalja na Prvenstvu svita u balunu na Skalini. U svom tek drugom nastupu na turniru uspjeli su tako stići do mjesta na pobjedničkom postolju.

Favela Varoš Jamajka ponovno na vrhu

Veliko finale seniorske konkurencije donijelo je dvoboj dugogodišnjih osvajača, ekipe Favela Varoš Jamajka, predvođene Draženom Burićem, te mlade ekipe Kako god oćeš, koja je ove godine pokazala odličnu igru i ostvarila uvjerljive pobjede na putu do finala. U susretu za naslov prvaka ipak je slavila Favela Varoš Jamajka te još jednom potvrdila svoju kvalitetu i upisala se na vječnu listu pobjednika Skaline.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Marin Ljubić, bivši vratar HNK Hajduka, koji je branio boje pobjedničke ekipe. Titulu najboljeg strijelca osvojio je njegov suigrač Vinko Vardić s uvjerljivih 20 pogodaka.

Ovogodišnje izdanje donijelo je i jednu posebnu novost u dodjeli priznanja. Prvi put dodijeljene su nagrade za najmlađeg i najstarijeg igrača turnira, čime su organizatori dodatno istaknuli ono što Skalinu čini posebnom – nogometnu priču u kojoj zajedno sudjeluju različite generacije. Nagrada za najmlađeg igrača pripala je Petru Zekiću, popularnom Pepiju, koji ima samo šest godina, a već je nastupio na turniru. Priznanje za najstarijeg igrača osvojio je Siniša Brzović, koji ima 72 godine i još uvijek svakodnevno igra na Skalini. Njih dvojica na najbolji su način simbolizirala širinu i zajedništvo turnira – od šestogodišnjeg Pepija, koji tek stvara svoje prve nogometne uspomene, do 72-godišnjeg Sine, koji svojim primjerom pokazuje da ljubav prema balunu nema dobnu granicu.

Još jedno uspješno izdanje Skaline

Ovogodišnje izdanje turnira trajalo je puna tri tjedna i okupilo 74 ekipe, a organizatori su dodatno podigli nagradni fond, koji je ove godine bio dvostruko veći, uz nagrađivanje i četvrtoplasiranih ekipa. Od najmlađih kategorija pa sve do veterana i seniora, na Skalini se ponovno igrao zanimljiv i neizvjestan nogomet, a atmosfera uz teren još je jednom pokazala zbog čega ovaj turnir iz godine u godinu privlači sve veći broj sudionika i gledatelja.