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Spektakl na Salbunu: CB Primorac osvojio Stobrečko lito, publiku do delirija doveo Jozo Jurčević

Bravo, ekipa!
salbun

Na Salbunu je sinoć zatvoreno Stobrečko lito tradicionalnim turnirom 4 LokalNa.

Najbolja je bila momčad CB Primorca koja je finalu pobijedila CB Toni nakon izvođenja kaznenih udaraca. U regularnom dijelu bilo je 3:3.

Treće mjesto je osvojila Struja a u svom posljednjem nastupu branitelji naslova Knjižara Palma, kako i priliči bila je posljednja.

Najbolji sudac turnira, ujedno i jedini je Ivan Radman Zizi, a "pičer" Mate Matić. Najatraktivniji igrač je Jozo Jurčević koji nema pojma o balunu, ali njegov svaki izlazak na teren izazivao je delirij kod publike.

Najpotez je gol glavom na malu branku Ivana Kambera, a MPV turnira je Tomislav Buljan iz pobjedničke momčadi.

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