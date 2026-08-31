Spektakl na Salbunu: CB Primorac osvojio Stobrečko lito, publiku do delirija doveo Jozo Jurčević

Na Salbunu je sinoć zatvoreno Stobrečko lito tradicionalnim turnirom 4 LokalNa.
Najbolja je bila momčad CB Primorca koja je finalu pobijedila CB Toni nakon izvođenja kaznenih udaraca. U regularnom dijelu bilo je 3:3.
Treće mjesto je osvojila Struja a u svom posljednjem nastupu branitelji naslova Knjižara Palma, kako i priliči bila je posljednja.
Najbolji sudac turnira, ujedno i jedini je Ivan Radman Zizi, a "pičer" Mate Matić. Najatraktivniji igrač je Jozo Jurčević koji nema pojma o balunu, ali njegov svaki izlazak na teren izazivao je delirij kod publike.
Najpotez je gol glavom na malu branku Ivana Kambera, a MPV turnira je Tomislav Buljan iz pobjedničke momčadi.
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