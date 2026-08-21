Spektakl na Rivi za kraj jubilarnih Igara: Usyk, Čeferin i sportske legende stigli u Split, nebo obasjao vatromet

Jubilarno 30. izdanje Plazma Sportskih igara mladih svečano je zatvoreno u Splitu, a završnica je grad pod Marjanom pretvorila u veliko sportsko okupljalište. Dvodnevni All-star program okupio je više od tisuću djece, niz svjetski poznatih sportaša i uglednih gostiju, dok su završnu večer obilježili vatromet i koncert.

Međunarodna završnica okupila je čak 1224 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije te gostujuće Ukrajine.

Svjetske sportske zvijezde stigle u Split

Posebno oduševljenje izazvao je dolazak svjetskog boksačkog prvaka Oleksandra Usyka, a među brojnim ambasadorima, sportskim velikanima i prijateljima Igara bili su Željko Obradović, Dario Srna, Nemanja Vidić, Slaven Bilić, Goran Dragić i Nikola Karabatić.

Svečanosti su nazočili i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, Predrag Mijatović, Pavel Nedved, Marcel Desailly, Claude Makelele, David James, Mario Mandžukić, Aljoša Asanović, Alen Bokšić, Dejan Savićević, Sergej Barbarez, Vedad Ibišević, Goran Ivanišević, Petar Metličić, Dubravko Šimenc i brojni drugi poznati sportaši i treneri.

Sportski program donio je i tradicionalnu šahovsku simultanku na splitskoj Rivi s velemajstorima Marijom Muzičuk i Nigelom Shortom. Uz djecu su za šahovske ploče sjeli i brojni poznati gosti, među kojima Johannes Hahn, Ettore Messina, Stipe Pletikosa, Ana Ivanović, Nikola Vujčić i Predrag Danilović.

Košarkaški spektakl na Prokurativama

Veliku pozornost privukle su i utakmice međunarodnog finala 3x3 Sprite Cupa održane na Prokurativama. U ženskoj konkurenciji slavila je ekipa Six Seven iz Dugopolja, dok je u muškoj pobjedu odnijela srpska momčad Lob City.

Mlade košarkaše pratili su i medalje im uručili Željko Obradović, Goran Dragić, Dino Rađa, Predrag Danilović i Damjan Rudež.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao je organizatorima 30. godišnjicu manifestacije.

"Sve je krenulo iz Splita i neka se tako i nastavi. Dragom Zdravku čestitam na svemu što radi za svoj grad. Međutim, ovo je danas mnogo više od Splita i Hrvatske i drago mi je što se ovaj događaj proširio diljem Europe. Neka se tako i nastavi! Želim vam da uživate i da se, kad god budete imali priliku, ponovno vratite u Split", poručio je Šuta.

Čogelja: "Igre mladima prenose tri ključne poruke"

Okupljenima se obratio i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

"Ono što je posebno važno jest da Sportske igre mladih prenose tri ključne poruke: da morate vjerovati u sebe, da pasti znači i uspjeti te, što je najvažnije, da svoje talente trebate dijeliti s drugima, bez obzira na to iz koje zemlje ili sredine dolazite. To je kultura Sportskih igara mladih", poručio je Čogelja, posebno pozdravivši i sportske uspjehe grada Splita.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je na svečanosti bio kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, mladima je poručio da nastave sa sportom i nakon završetka natjecanja.

"Uz sport i sa sportom bit ćete bolji ljudi i uspješniji u svemu što radite. Zato se bavite sportom, natječite se i družite jer će vam sport donijeti brojne dobrobiti i mnogo korisnih stvari u životu", kazao je Glavina.

Zdravko Marić: "Igre su zakon!"

Predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić zahvalio je djeci, sportašima, institucijama i partnerima koji su tijekom godina sudjelovali u razvoju manifestacije.

"Draga djeco, hvala vam što iz godine u godinu sudjelujete, jer da vas nema, ne bi bilo ni Igara. Nadam se da ćemo se i sljedeće godine vidjeti u još većem broju, a možda i u još nekoj novoj zemlji", rekao je Marić.

Na kraju je mladim sudionicima poslao jednostavnu poruku:

"Igrajte se, družite se i uživajte u sportu, jer Igre su zakon!"

Split okupio velika imena sporta, politike i gospodarstva

Jubilarno izdanje okupilo je i niz gostiju iz političkog, poslovnog i javnog života. Među njima su bili predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, Sándor Csányi, Borjana Krišto, Magnus Brunner, Johannes Hahn, Ivan Vlaho, Hartwig Löger, Lara Boro, Katharine Viner, Alastair Campbell i brojni drugi.

Nakon sportskih natjecanja, druženja i završne ceremonije, jubilarna sezona Plazma Sportskih igara mladih zaključena je na spektakularan način – koncertom i vatrometom iznad Splita, čime je spušten zastor na 30. izdanje manifestacije koja je upravo u Splitu započela svoju priču.