Spektakl na Poljudu, stiže europski prvak: "Oni nemaju slabost. Šteta bi bilo propustiti ovakvu utakmicu"

Splitski Jadran u srijedu, 28. listopada, s početkom u 20:30 sati na bazenu Poljud dočekuje Barcelonetu u drugom kolu vaterpolske Lige prvaka. U Split stiže aktualni europski prvak, a trener Jadrana Jure Marelja na konferenciji za medije otvoreno je govorio o snazi protivnika, mogućnostima svoje momčadi i izazovima koji čekaju mlade Jadranaše. Uz njega su pred novinare izašli i igrači Ivan Domagoj Zović i Duje Pejković.

Pred splitskim vaterpolistima jedan je od najzahtjevnijih europskih ispita ove sezone. Barceloneta je momčad prepuna vrhunskih igrača, a Marelja priznaje da je pronalaženje slabosti takvog suparnika gotovo nemoguć zadatak.

"Teško se pripremamo za ovu utakmicu u smislu skautiranja protivnika i nalaženja nekakvih njihovih slabih strana, jer to praktički ne postoji", kazao je Marelja.

Zbog toga će naglasak biti na vlastitoj igri.

"Ono na što smo u pripremi fokusirani u principu se tiče samo nas i naše izvedbe. Kada naša izvedba nije na vrhunskoj razini, protiv velikih momčadi ne možemo igrati", objasnio je.

Za pobjedu nad europskim prvakom, dodaje, moralo bi se poklopiti nekoliko okolnosti.

"Moralo bi se kumulirati nekoliko faktora. Njihov loš dan, nekakvo podcjenjivanje nas i naš iznimno dobar dan. Ali nije nemoguće."

"Apsolutno ne vidim nijednu slabu točku"

Na pitanje o najvećoj slabosti Barcelonete, Marelja je odgovorio bez mnogo dvojbe.

"Apsolutno ne vidim nijednu slabu točku u njihovoj ekipi. Pokriveni su od vratara, koji kada ima svoj dan, što smo mogli osjetiti na svojoj koži, pa do bekova i centara svjetske klase."

Unatoč tome, trener Jadrana ne želi unaprijed prihvatiti poraz.

"Prihvatljiva je samo naša pobjeda. To jedino možemo prihvatiti. S učinkom možemo živjeti", rekao je odgovarajući na pitanje o rezultatu koji bi smatrao zadovoljavajućim.

"Nismo otporni na oscilacije"

Marelja se osvrnuo i na dosadašnji tijek sezone te pobjede kojima je njegova pomlađena momčad pokazala da se može nositi s kvalitetnim protivnicima.

"Moramo biti realni i shvatiti koja je naša realnost ove godine. Pobjede protiv velikih ekipa bile su izvanredno ispunjenje zadaće ovih mladih momaka", istaknuo je.

Posebno je naglasio psihološku važnost takvih rezultata.

"Kad vidiš da možeš, onda je lakše trenirati, lakše se pripremati za utakmice. Međutim, nismo otporni na oscilacije i nećemo biti sigurno još neko vrijeme."

Govoreći o posljednjoj utakmici protiv zagrebačke Mladosti, priznao je da je protivnik trenutačno kvalitetniji, ali smatra da konačni rezultat nije najbolje prikazao odnos snaga.

"Rezultat u Zagrebu u zadnjoj utakmici nije toliko realan. Nije odraz odnosa snaga. Međutim, Mladost je u ovom trenutku, moramo priznati, puno bolja."

Marelja vjeruje u mlade igrače

Na pitanje koliko njegova momčad još može napredovati, Marelja je odgovorio da je proces razvoja tek na početku.

"U jednom trenutku, kad smo dostigli jednu razinu, bilo je važno da više ne padamo ispod nje. Da se zadržimo na toj razini i da možemo krenuti dalje. Još smo uvijek u toj fazi održavanja tog platoa."

Dodao je da ostaje optimističan kada je riječ o nastavku sezone.

"Mislim da je prostor za napredak mladih igrača neograničen, samo trebaju trenirati i igrati."

Zović i Pejković pred europski izazov

Uz trenera Juru Marelju na konferenciji su sudjelovali Ivan Domagoj Zović i Duje Pejković, koji su govorili o izazovima pomlađene momčadi i susretu s aktualnim prvakom Europe.

Jedan od Jadranovih igrača naglasio je kako je važno Barceloneti pristupiti bez pretjeranog opterećenja njezinim ugledom.

"Iskreno, gledamo ih kao svakog drugog. Mislim da je to jedini pravi način i pristup, svaka utakmica mora biti ista. Činjenica je da su oni posložena ekipa, stvarno nemaju slabe točke. Ali borit ćemo se. To je sport", poručio je Ivan Domagoj Zović.

Govoreći o pomlađenoj momčadi Jadrana, Zović, jedan od iskusnijih igrača našalio se na vlastiti račun.

"Nemojte me podsjećati na to da sam među starim igračima, to me čak malo deprimira", rekao je uz osmijeh.

Dodao je da iskusniji igrači nastoje pomoći mlađim suigračima u razvoju.

"Mislim da je sada pomlađena ekipa ove sezone, dosta je mladih igrača. Mi pokušavamo s njima pričati sa strane, ukazivati na neke greške zajedno s trenerom. Nadamo se stvarno da će kolektivna igra rasti kako sezona bude odmicala."

"Šteta bi bilo propustiti ovakvu utakmicu"

Marelja je na kraju pozvao splitsku publiku da dođe na Poljud i uživo pogleda aktualnog europskog prvaka.

"Mislim da je stvarno rijetkost da europski prvak dođe u grad, u bilo kojem sportu. Šteta bi bilo da to propuste, pogotovo djeca koja se bave sportom, da dođu, gledaju i uče", poručio je trener Jadrana.

Utakmica Jadrana i Barcelonete igra se u srijedu od 20:30 sati na bazenu Poljud.