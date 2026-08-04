Spektakl na nebu: Stiže potpuna pomrčina Sunca, evo gdje će se u Hrvatskoj najbolje vidjeti

Ljubitelji astronomije uskoro će imati priliku svjedočiti jednom od najiščekivanijih nebeskih događaja godine. U srijedu, 12. kolovoza 2026., dogodit će se potpuna pomrčina Sunca, dok će se iz Hrvatske moći pratiti njezina djelomična faza.

Mjesec će se tada naći između Zemlje i Sunca, a njegova sjena prijeći će preko dijelova Arktika, Grenlanda, Islanda i Španjolske, gdje će biti vidljiva potpuna pomrčina. U Hrvatskoj potpuna faza neće nastupiti, no prizor bi mogao biti vrlo atraktivan jer će velik dio Sunčeva diska biti prekriven.

Najbolji uvjeti za promatranje očekuju se na zapadu Hrvatske, posebice na području Istre, Kvarnera i sjevernog Jadrana. U Rijeci će Mjesec prekriti oko 80 posto Sunčeva diska, dok će u Zagrebu prekrivenost iznositi nešto više od 70 posto. U Zadru će biti prekriveno oko 63 posto, a u Splitu oko 41 posto Sunčeve površine.

Posebnost ove pomrčine bit će njezin kasni termin. Početak će se iz Hrvatske moći pratiti između 19.24 i 19.30 sati, ovisno o lokaciji, a maksimum će nastupiti neposredno prije zalaska Sunca. Upravo zbog toga promatrači će trebati pronaći mjesta s potpuno otvorenim pogledom prema zapadnom horizontu.

U Splitu će, primjerice, u trenutku najveće pomrčine Sunce biti svega oko pola stupnja iznad horizonta, a zalazak će uslijediti već nekoliko minuta kasnije. Najbolje će proći oni na uzvisinama, otocima i lokacijama bez prepreka poput zgrada, stabala ili planina.

Iako će na pojedinim područjima biti prekriven velik dio Sunca, u Hrvatskoj neće nastupiti potpuni mrak. Moguće su tek promjene u kvaliteti svjetlosti, blago sniženje temperature i neobičan izgled neba pred zalazak.

Stručnjaci upozoravaju da se Sunce tijekom djelomične pomrčine ne smije promatrati bez odgovarajuće zaštite. Za sigurno gledanje potrebne su posebne naočale ili filtri za promatranje Sunca koji zadovoljavaju standard ISO 12312-2. Obične sunčane naočale, zatamnjena stakla ili druga improvizirana pomagala nisu sigurna.

Astronomski spektakl bit će dodatno zanimljiv jer će se samo nekoliko sati nakon pomrčine dogoditi vrhunac meteorskog roja Perzeida. Zbog mlađaka, mjesečina neće ometati promatranje meteora, pa bi uz povoljne uvjete ljubitelji noćnog neba mogli vidjeti desetke meteora na sat.

Hoće li prizor biti vidljiv, na kraju će najviše ovisiti o vremenskim uvjetima, osobito o naoblaci neposredno iznad zapadnog horizonta. Datum koji vrijedi zapamtiti je srijeda, 12. kolovoza 2026., od oko 19.25 sati do zalaska Sunca.