Spektakl na moru i velika fešta u Splitu: Rekordna Viška regata dobila pobjednika, slavlje u Labuda potrajalo

Završeno je još jedno, rekordno, 82. izdanje kultne Viške regate. Prema kriteriju najbržeg jedrenog vremena u ukupnoj konkurenciji svih razreda Open i ORC, pobjedu je odnijela posada jedrilice Scorpio s kormilarom Filipom Babićem (JK Marina Kaštela), koja je zahtjevnu rutu od Splita do Visa i natrag odjedrila za ukupno 10 sati, 40 minuta i 5 sekundi.

Posada iz Kaštela bila je u samom vrhu u oba smjera: u petak je u Vis uplovila druga, a u nedjelju je, u povratku prema Splitu, uspješno prebrodila nepredvidive bonace koje su mnogima pokvarile račune.

U konkurenciji Open Racing pobijedila je jedrilica Toto/Spg Tutta Trieste 2 kormilara Marija Hrvoja iz JK Trogir. U klasi Open Cruising slavio je Vivid Aleksandra Marića iz JK Jugole Grakalić (Herceg Novi), dok je pobjedu u konkurenciji ORC odnio Farabut Marka De Michelija Vitturija iz JK Mornar.

Rekordan odaziv i nezaboravna atmosfera u Visu

Viška regata i ove je godine potvrdila da je puno više od samog sportskog natjecanja. Još prije prvog starta zabilježen je rekordan interes – u splitskim marinama i lučicama danima je vladala prava regatna groznica. U petak ujutro, podno Sustipana, na startnoj liniji pojavila su se čak 163 broda s posadama iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i Crne Gore.

Viška vala bila je puna kao rijetko kada. Kako je koji brod pristajao uz obalu, viška se riva punila navijačima i mještanima. Natjecatelje je u hotelu Tamaris po tradiciji dočekao topli fažol – bez kojega je Viška regata nezamisliva. Večernji program obilježili su sajam otočkih proizvoda i velika fešta uz glazbu koja je trajala do ranih jutarnjih sati.

Nakon uzbudljivih nadmetanja na moru, slavljenička atmosfera preselila se u Split, u prostorije Jedriličarskog kluba Labud. Odličan šušur, domaća spiza, analiza ključnih taktika te usporedbe sekundi i minuta pratili su svečano proglašenje pobjednika po klasama.

Mario Hrvoje: „Jedan dobro pogođen bord i maestral na punti Brača odlučili su pobjednika”

Jedan od najzadovoljnijih na cilju bio je iskusni skiper Mario Hrvoje, kojemu je ovo bilo jubilarno, 30. sudjelovanje na Viškoj regati.

„Osjećaj je odličan! Nakon izuzetno teške regate i uistinu jake konkurencije, osjećamo se super. Odluka je pala u samom finišu – dok su konkurenti s Fata Morgane i Scorpia krenuli zapadnije u potrazi za maestralom, mi smo na punti Brača odlučili nastaviti izravno prema Splitu. Maestral je preskočio njih i stigao ravno do nas. Pokupili smo ga i s Rifterom te Canting Keelom postigli znatno veće brzine od ostalih te prvi stigli do cilja.”

Hrvoje se osvrnuo i na zahtjevnu prvu etapu od Splita do Visa.

„Po slabom vjetru naš brod inače zna zaostajati, no uoči regate napravili smo određene preinake i uspjeli se držati uz vodeću grupu uz minimalne zaostatke od svega tri do četiri minute. Kada je vjetar pojačao, stvorili smo ključnu prednost u odnosu na konkurenciju poput Stravagance i Poleta.”

Okosnicu Hrvojeve posade čine jedriličari iz Trogira s bogatim iskustvom u klasi Melges 24 (posada Mataran, bivši europski doprvaci), predvođeni taktičarom Marijem Škrljom, Fabijanom Bijačićem na glavnom jedru, Markom Matićem i Marijem Golemon. U prvoj etapi pridružio im se i proslavljeni olimpijac Ivan Kljaković Gašpić – Bambi. Uz prekaljene jedriličare, u posadi je bilo i članova kojima je ovo bila prva regata u životu.

Mladost i studenti dali novu energiju regati

Jedan od najljepših detalja ovogodišnjeg izdanja bio je velik odaziv mladih jedriličara i studenata, što je posebno istaknuo i Mario Hrvoje.

„Posebne pohvale idu profesoru jedrenja s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, gospodinu Prlendi, koji je doveo više od 100 studenata na sedam brodova. Vratili su onu mladost i energiju koja je nedostajala proteklih godina. Ovo je prvi put da se na moru vidjelo toliko novih, mladih lica i to je, po meni, najveći dobitak ovogodišnje regate.”

Besprijekorna organizacija i velika podrška lokalne zajednice

Predstavnici organizatora i Grada Visa izrazili su iznimno zadovoljstvo organizacijom cijelog događaja. Subotnji plov uspješno je vraćen u samu višku portu, gdje su u atraktivnom jedrenju guštali kako jedriličari, tako i brojni gledatelji s obale i usidrenih brodova.

Grad Vis i Turistička zajednica grada Visa najavili su još snažniju podršku za iduću godinu.

Organizatori iz JK Labud uputili su posebnu zahvalu timu volontera te klupskom treneru Velimiru Velimiroviću, koji je vodio računa o tome da na moru sve protekne u najboljem redu.

Filip Babić (Scorpio): „Šest godina truda i rada konačno se isplatilo”

Kormilar pobjedničke jedrilice Scorpio, Filip Babić iz JK Marina Kaštela, nije skrivao oduševljenje osvajanjem titule najbržeg broda.

„Izuzetno smo zadovoljni! Već šest godina u ovom sastavu gradimo projekt Scorpio i pokušavamo dostići sam vrh naših regata. Konkurencija je bila iznimno jaka, s vrhunskim brodovima i posadama iz nekoliko zemalja.”

Opisujući taktičke izazove na ruti, Babić je naglasio razlike između dviju etapa.

„Prva etapa od Splita do Visa bila je lakša jer se jedrilo prilično pravocrtno i uz stabilniji vjetar. Druga etapa natrag prema Splitu bila je znatno zahtjevnija – ulovile su nas dvije velike bonace u kojima smo doslovno stajali. Odmah po startu krenuli smo prema Paklenjacima i uz obalu Brača, podvukli se prema Milni i tamo dočekali maestral koji nas je povukao prema cilju.”

Šampionsku posadu jedrilice Scorpio činili su:

Tonči Stipanović, Stipe Vitaljić, Mihovil Fantella, Pave Pleslić, Marko Sorić, Filip Babić (kormilar), Nikola Kezele, Matija Babić, Ivan Matić, Mislav Keleminić, Zvonimir Ferenčak, Tin Vrabac, Ante Živković i Matej Barišić.

„Ovu pobjedu posvećujem cijelom timu i svim našim sponzorima, a posebno kapetanu Berketu iz Marine Kaštela te svima koji šest godina vjeruju u projekt Scorpio. Vidimo se i dogodine u još većem broju!” – poručio je Babić.

Kruna Splitskog festivala jedrenja

Viškom regatom ujedno je svečano zaključen Splitski festival jedrenja 2026., koji je tijekom rujna i listopada obuhvatio 28. Labud Classic, 26. Malu Mrduju – Memorijal Boris Vujnović, 95. Mrdujsku regatu, NTX regatu te samu Višku regatu.

Ove se godine Viška regata jedrila i u čast 70. obljetnice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Organizator regate bio je Jedriličarski klub Labud Split, pod pokroviteljstvom Generali osiguranja te uz podršku partnera Viator Drive, OTP banke, Farchionija i GranTerrea.