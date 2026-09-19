Spektakl na Hvaru: 52 drvena broda ispunila valu, stiže Petar Grašo

Velikom povorkom Rivom i svečanim programom na Trgu Tvrdalj, ispred Hektorovićeva dvorca, službeno je otvoreno šesto izdanje međunarodnog festivala mora, mornara i tradicijskih brodova „Dani u vali 2026.“

Kormilari i članovi posada izlazili su na pozornicu praćeni pljeskom okupljenih posjetitelja. Festival je službeno otvorio gradonačelnik Staroga Grada Vinko Vranjican, dok je okupljene u ime splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana pozdravio načelnik Sućurja i županijski vijećnik Ivan Slavić.

Prisutnima se obratio i Damir Krstinić iz Lantine Vrboska, a gostima su tradicionalnu dobrodošlicu na Hvar priredili članovi Folklornog društva Starogrojčica, KUD-a Jelsa i KUD-a Šaltin.

Humanitarna akcija za udrugu Perle

Posebno emotivan dio programa bila je humanitarna donacijska akcija koju je pokrenula Terra Arhaica, prema ideji Jakše Damjanića. Cilj je bio prikupiti sredstva za nabavu opreme za udrugu Perle, jedinu otočnu udrugu koja sustavno pruža skrb i podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom.

– Djelujemo od 2014. godine, a trenutačno brinemo o 116 štićenika. Hvala svima na pomoći – poručile su Vedrana i Julija iz udruge Perle.

Donacije su se prikupljale na posebno ukusan način. Antonio Vodanović iz Terra Arhaice i Damir Čavić iz konobe „Kod Damira“ pripremili su domaće tripice u stilu dalmatinske marende, a umjesto klasičnog plaćanja posjetitelji su ostavljali donacije.

Prvi je novac u škrabicu ubacio načelnik Sućurja Ivan Slavić, nakon čega su mu se pridružili i ostali posjetitelji. Dvije teće tripica brzo su ispražnjene, a posljednje dvije porcije uspio je uhvatiti otočanin Antun Tonko Petrić.

U Starom Gradu 52 drvena broda

Festival posvećen očuvanju maritimne baštine ove je godine okupio flotu od čak 52 drvena broda.

U starogradsku valu stigli su gajete, leuti, batane, neretvanska lađa, guci i komiška falkuša, kao i kaići i kuteri Hrvatske ratne mornarice. Tu su i talijanski topo veneciano i scipion, korčulanke te dubrovačka karaka.

Sudionici su pristigli iz Venecije, a među gostima su i kalafati Bokovac iz crnogorskog Bara te pomorci iz brojnih mjesta duž hrvatske obale – od Pule, Opatije i Selca do Pašmana, Prvić Šepurine, Zlarina, Vodica, Betine, Jezera, Murtera, Opuzena, Komiže, Splita, Kaštela, Slatina, Trogira, Šolte, Hvara, Brača i Vrboske.

Posebnu pozornost privukao je Nenad Mauko iz Slatina na Čiovu, umirovljeni policajac i strastveni ronilac. Na festival je stigao s najstarijim brodom ovogodišnjeg izdanja – gajetom „Viktoria“ iz 1851. godine.

Večer je zaključena glazbom. Na Trgu Tvrdalj održan je koncert klape Cambi, koja ove godine obilježava četiri desetljeća djelovanja, pod nazivom „Stari Grad prijateljima mora“.

U subotu „Ples jedara i svjetla“ i Petar Grašo

Bogat program nastavlja se i u subotu, a jedan od njegovih vrhunaca bit će „Ples jedara i svjetla“. Noćna plovidba flote tradicijskih brodova, uz dramski program, glazbu i svjetlosne efekte, počinje u 20:30 sati u starogradskoj vali.

Samo pola sata poslije, u 21 sat, na Trgu Tvrdalj počinje cjelovečernji koncert Petra Graše, nakon kojeg je predviđen „Dani u Vali 2026.“ after party.

Subotnji program počinje već u 8:30 sati svetom misom za pomorce u Župi sv. Stjepana. U 9 sati predviđeno je uplovljavanje replike povijesne dubrovačke galije Karaka, a pola sata poslije počinje opremanje tradicijskih barki za regatu.

Od 10 do 21 sat posjetitelji će moći razgledati tradicijske barke te sudjelovati u programima i radionicama u Festivalskom selu i na Trgovima prijateljstva.

Regata tradicijskih barki „Jedra Staroga Grada 2026.“ počinje u 10:30 sati, dok je svečana dodjela nagrada i priznanja sudionicima predviđena za 18:30 na Trgu Tvrdalj.

Najmlađima je u 11 sati namijenjena radionica „Moja mala barka“, a u 11:30 na Novoj Rivi održat će se „Mala jedra“, regata maketa brodova JK Zenta. U 17 sati slijedi „Jedra u Vali“, promotivno jedrenje tradicijskim barkama.