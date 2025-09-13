SPEKTAKL NA GRIPAMA Okupila se vodeća imena graffiti i street art kulture i ekstremnih sportova

Split je ove subote, 13. rujna, postao središte urbanih kultura i ekstremnih sportova! Na lokaciji Koteks/Gripe održava se Xstatic – International Hip-Hop and Extreme Sports Festival, koji okuplja ljubitelje graffiti arta, skateboarda i hip-hopa.

Program:

12:00 – Graffiti Jam

17:00 – Skate Contest: Best Trick Contest

18:00 – Skate Contest: Mini Ramp Contest

21:00 – Koncert

Festival Xstatic donosi spoj ulične umjetnosti, adrenalinskih trikova i glazbenog ritma, stvarajući jedinstvenu atmosferu za sve posjetitelje.

Međunarodni festival street arta i ekstremnih sportova „xSTatic“ je od svoj prvog izdanja 2009. god., ugostio preko 750 umjetnika, glazbenika i sportaša iz cijelog svijeta:

USA, Kanada, Brazil, Engleska, Rusija, Nizozemska, Njemačka, Francuska, Bugarska, Italija, Švicarska, Škotska, Danska, Španjolska, Austrija, Turska, Malezija, Australija, Venezuela, BIH, Srbija, Slovenija i naravno Hrvatska.

Festival je fokusiran na street art kulturu, uz jak glazbeni i sportski program. „xSTatic“ festival je surađivao sa EU komisijom, udrugom Most, muzejom suvremene umjetnosti na manifestaciji Noć muzeja, španjolskim i američkim veleposlanstvom na različitim umjetničkim programima.

Na ovogodišnjem 12 izdanju sudjeluju umjetnici iz USA, Malezije, Meksika, Kine, Italije, Njemačke, Čilea, Srbije, BIH, Slovenije i Hrvatske, uz glazbeni i sportski program na prostoru sportskog centra Gripe / Koteks.