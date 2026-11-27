Futsal derbi Hajduka i Dinama završio je bez pobjednika. U susretu sedmog kola SuperSport HMNL-a, odigranom na splitskim Gripama, dvije su momčadi remizirale rezultatom 3:3.

Gosti iz Zagreba poveli su već u drugoj minuti pogotkom Drmića, no odgovor domaćina stigao je samo tri minute kasnije, kada je Vardić pogodio za izjednačenje.

Hajduk je do potpunog preokreta stigao u 12. minuti preko Santane, a četiri minute kasnije Jurlina je povećao prednost splitske momčadi na 3:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Dinamo se spasio u završnici

Zagrepčani su u nastavku susreta smanjili zaostatak pogotkom Nikole Gudasića u 22. minuti, a dvije minute prije kraja kapetan Dinama Mateo Mužar pogodio je za konačnih 3:3.

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