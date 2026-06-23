SPEKTAKL KAKAV SPLIT JOŠ NIJE VIDIO Peristil sutra postaje pozornica glazbene čarolije, a sve ima i veliku humanitarnu priču

Na jednom od najljepših lokaliteta u Splitu i cijelom Mediteranu, sutra, 24. lipnja 2026. godine, održat će se "Dioklecijanova Gala večer", jedinstveni glazbeno-scenski spektakl koji će po prvi put biti izveden u Splitu. Događaj počinje u 21 sat na Peristilu Dioklecijanove palače, a osim iznimne umjetničke vrijednosti, nosi i snažnu humanitarnu poruku.

Program donosi dosad neviđen spoj orkestralne raskoši, suvremene produkcije i interpretacije glazbe kroz šest glazbenih epoha, od baroka do suvremenog doba. U projektu sudjeluje orkestar vrhunskih splitskih glazbenika pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija, koji potpisuje i posebne aranžmane, u suradnji s jednim od najistaknutijih hrvatskih elektroničkih glazbenih producenata i DJ-a, Joe2Shineom.

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"Ovo je glazbeni spektakl koji povezuje umjetnost, snagu zvuka i Peristil"

Koncept i program događaja predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj u utorak na Peristilu, na kojoj su sudjelovali predstavnici projekta, Turističke zajednice Grada Splita, Grada Splita i Hrvatskog narodnog kazališta Split, kao i predstavnici Kliničkog bolničkog centra Split te umjetnici uključeni u realizaciju "Dioklecijanove Gala večeri".

Direktorica Turističke zajednice Grada Splita Alijana Vukšić istaknula je kako je riječ o događaju koji Splitu donosi novu kulturnu vrijednost.

"Ovo je glazbeni spektakl koji na najbolji mogući način povezuje umjetnost, snagu zvuka i naš Peristil. Ove godine pripala nam je čast da prihod od ove manifestacije organiziramo i humanitarno, pa će tako prihod od ulaznica ići KBC-u Split, odnosno Odjelu za pedijatriju. Humanitarna nota ovog koncerta nije zanemariva. Ovo je prva godina da se na ovaj način organizira ovakav spektakl, a humanitarni prilozi prikupljat će se na samom ulazu u Peristil", kazala je Vukšić.

Humanitarna nota daje posebnu vrijednost cijelom događaju

Da događaj ima poseban značaj za grad, naglasila je i Marina Kuzmanić Petreš, voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Splita.

"Drago mi je što Grad Split sudjeluje. Događaj je predviđen sutra u 21 sat na jednom od najljepših lokaliteta u gradu Splitu i na Mediteranu. Cijelom događaju dodatnu vrijednost daje njegov humanitarni karakter", kazala je Kuzmanić Petreš.

Sredstva prikupljena od ulaznica i humanitarnih priloga bit će namijenjena Klinici za pedijatriju KBC-a Split. Predstojnik Klinike za pedijatriju Joško Markić zahvalio je organizatorima i umjetnicima na podršci.

"Iznimno mi je zadovoljstvo biti ovdje, hvala svim organizatorima i umjetnicima. Suvremena medicina nosi i povećane troškove, a unatoč svom trudu, mi se moramo dijelom pouzdati u naše sugrađane kako bi nam pomogli u radu i poboljšanju uvjeta djece i boravka u našoj klinici. Ova sredstva bit će utrošena upravo u tu svrhu", kazao je Markić.

Dodao je kako je ova godina posebno važna za splitsku pedijatriju.

"Ovo je dobra prilika da se prisjetimo i 100 godina splitske pedijatrije, koju ove godine slavimo. Krenuli smo u nekoliko ozbiljnih zahvata i puno je posla ispred nas za obnovu i unaprjeđenje rada naše klinike. Želimo povećati komfor boravka roditelja uz dijete", poručio je Markić.

"Umjetnost je velika onoliko koliko je plemenita"

Autor "Dioklecijanove Gala večeri" Ivan Vatavuk naglasio je kako je cilj projekta spojiti visoku umjetnost i dostupnost publici.

"Pokušavamo ići s visokom umjetnošću. Umjetnost je velika onoliko koliko je i plemenita. Imamo sada dobitnu kombinaciju, možemo stvoriti umjetnost koja je dostupna svima. Potrudili smo se da na Poljani kraljice Jelene imamo i izravan prijenos ovog događaja. Uživat ćete u jedinstvenom događaju i siguran sam da će posjetitelji uživati", kazao je Vatavuk.

Dirigent Veton Marevci istaknuo je kako je riječ o vrlo zahtjevnom, ali i uzbudljivom projektu koji publici donosi drukčiji doživljaj klasične glazbe.

"Napravili smo prošle godine ovaj prekrasan projekt. Prvi put u Splitu, a sigurno i diljem Lijepe naše, radi se spoj ovakve glazbe. Radimo blokove od baroka do suvremenog doba. Zajedno smo napravili obradu i prolazimo kroz vremenske epohe. Zadnji blok završavamo jednim kraćim plesnim blokom. Cijeli proces bio je jako zahtjevan i uzbudljiv, pazili smo na sve detalje. Klasična glazba je jako živa i podliježe velikim promjenama, i na to smo jako ponosni", kazao je Marevci.

DJ Joe2Shine poručio je kako publiku očekuje nešto posebno.

"Mislim da je sve rečeno. Možemo biti sretni što smo na ovom mjestu spojili nešto unikatno i drugačije. Mislim da ćemo vam pripremiti jedan neviđeni spektakl", kazao je Joe2Shine.

Na pozornici i dvije solistice

Producentica projekta Sunčana Tušek najavila je i dvije solistice koje će nastupiti u programu.

"Želim najaviti dvije divne solistice koje nastupaju u ovom projektu, a to su Marica Rogošić, violončelistica, i Đina Vučković, mezzosopranistica. Pozivam sve naše drage sugrađane da nam se pridruže", kazala je Tušek.

Podsjetimo, "Dioklecijanova Gala večer" tako će sutra na Peristilu spojiti glazbu, povijest, suvremenu produkciju i humanost, a Splitu donijeti kulturni događaj koji bi, sudeći prema najavama, mogao prerasti u novu prepoznatljivu ljetnu manifestaciju.

"Dioklecijanova Gala večer" jedinstveni je glazbeno-scenski spektakl koji se po prvi put održava u Splitu, i to 24. lipnja 2026. godine u 21 sat na Peristilu. Riječ je o projektu koji publici donosi glazbeno putovanje kroz šest epoha, od baroka do suvremenog doba, spajajući orkestralnu glazbu, suvremenu produkciju i elektronički zvuk.

U realizaciji događaja sudjeluju splitski glazbenici, solisti, dirigent Veton Marevci i DJ Joe2Shine, a posebnu vrijednost cijelom projektu daje njegov humanitarni karakter. Prihod od ulaznica i humanitarni prilozi namijenjeni su Klinici za pedijatriju KBC-a Split. Kako bi u spektaklu mogao uživati što veći broj građana i posjetitelja, izravan prijenos događaja bit će organiziran i na Poljani kraljice Jelene.