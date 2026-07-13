Spektakl kakav Lika još nije vidjela: Gospić zasjao uz lasere, glazbu i Teslinu viziju budućnosti

Gospić je proteklih dana živio u ritmu svjetla, glazbe i energije Nikole Tesle. Manifestacija Tesla Power of Lights pretvorila je srce Like u impresivnu pozornicu koja je spojila znanost, umjetnost, tehnologiju i zabavu te privukla brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Grad koji je svijetu podario jednog od najvećih umova u povijesti čovječanstva zasjao je u doslovnom i simboličnom smislu, potvrdivši kako Tesla i danas nadahnjuje nove generacije svojim idejama i vizijom budućnosti.

Program je započeo prvoga dana uz sjajnu atmosferu na Trgu Nikole Tesle, gdje je publiku rasplesao energični nastup Tina Turner Experience by Kristina, dok su gradske ulice već od ranih večernjih sati bile ispunjene posjetiteljima koji su uživali u svjetlosnim instalacijama, interaktivnim sadržajima i jedinstvenoj festivalskoj atmosferi.

Vrhunac događanja uslijedio je 10. srpnja, na dan rođenja Nikole Tesle, kada je Gospić u potpunosti živio u znaku njegova nasljeđa. Velik interes izazvao je besplatni Open Day u Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu, gdje su brojni posjetitelji imali priliku obići rodnu kuću i memorijalni kompleks te iz prve ruke upoznati život i djelo genijalnog znanstvenika koji je zauvijek promijenio svijet.

Posebnu pažnju privukla je interaktivna urbana galerija „Teslinom stazom“, koja je gradske ulice pretvorila u otvoreni prostor svjetla, umjetnosti i inovacija. Multimedijalne instalacije, svjetlosni efekti i umjetničke interpretacije Teslinih izuma omogućili su posjetiteljima jedinstveno iskustvo koje je spojilo prošlost, sadašnjost i budućnost.

Padom noći Gospić je pokazao svoje najimpresivnije lice. Spektakularni Laser Show obasjao je nebo iznad grada, dok su Laserman Show, Neon Playground, Interaktivni zid i atraktivni Six-Seven Photo Point stvarali prizore koji su oduševili sve generacije i postali jedna od najfotografiranijih kulisa ovoga ljeta.

Posebnu perspektivu festivala pružio je panoramski kotač s kojeg su posjetitelji mogli doživjeti Gospić obasjan tisućama svjetala i jedinstvenom atmosferom kakva se rijetko viđa na domaćoj festivalskoj sceni.

Uz bogat program, posjetitelji su uživali i u raznovrsnoj ugostiteljskoj ponudi koja je predstavila okuse Like kroz lokalne specijalitete, street food i gastronomske delicije, dodatno potvrdivši snagu spoja tradicije i suvremenih turističkih doživljaja.

Veliko finale dvodnevnog spektakla pripalo je jednom od najpopularnijih domaćih izvođača, Grši, koji je svojim nastupom ispunio Trg Nikole Tesle i podigao atmosferu do vrhunca. Tisuće posjetitelja pjevale su u glas, dok su se ritmovi glazbe ispreplitali sa svjetlosnim efektima i stvorili prizore koji će se još dugo pamtiti.

Tesla Power of Lights pokazao je kako obilježavanje Tesline ostavštine može biti moderno, atraktivno i inspirativno iskustvo koje povezuje znanost, tehnologiju, glazbu, umjetnost i lokalnu tradiciju. Istovremeno, manifestacija je još jednom potvrdila poziciju Gospića kao destinacije inovacije, kreativnosti i vrhunskih turističkih doživljaja.

Dvije srpanjske noći bile su dovoljne da Gospić zasja jače nego ikad i pokaže kako izgleda grad kada ga obasja Teslina vizija.

Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Gospića, partneri grad i Hrvatska turistička zajednica.