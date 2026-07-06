Spektakl između Brača i Šolte: Mrduja se ponovno "poteže", stižu Željko Bebek, fešta i bogat program

Ovogodišnje izdanje 17. tradicionalne Mrduje održat će se ovoga vikenda, a na današnjoj pressici za medije organizatori Mrduje predstavili su program jednog od najprepoznatljivijih ljetnih događanja srednjodalmatinskih otoka.

Ovogodišnje potezanje Mrduje održat će se u subotu, 11. srpnja 2026., uz cjelodnevni program u Milni i Stomorskoj, tradicionalno potezanje kod otočića Mrduje te večernju feštu u Milni uz proglašenje pobjednika i koncert Željka Bebeka te grupe Bomba. "Ova manifestacija je jako važna za našu županiju jer je posebna i kao takva je jedinstven događaj i turistička atrakcija. Ovo je manifestacija koju Splitsko-dalmatinska županija uvijek podržava i želi da ih bude što više. Mislim kako nas očekuje jedno lijepo druženje, što domaćina što turista. Vjerujem kako ćemo se svi jako dobro provesti u ovom natjecanju između dva otoka", kazala je Ana Glavurdić Mekinić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i promet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program počinje na Šolti

Već 17 godina događanja počinju na Šolti dječjim potezanjem konopa, a koliko je manifestacija važna za otok Šoltu pojasnila je Maja Radman, direktorica TZ Šolta.

"Sve počinje u petak na Šolti, dječjim potezanjem mrduje gdje pozivamo svu djecu sa Šolte te sve naše male turiste da nam se pridruže. U Stomorskoj ćemo imati prigodan zabavni program, a potezanje je u 20 sati na rivi. Moramo napomenuti da smo pripremili bogatu gastro ponudu te dječje koktele, a navečer nas očekuje koncert Sandija Cenova. Subota je rezervirana za odlazak u Milnu gdje je organizirano glavno potezanje mrduje, te se navečer vraćamo u Milnu na koncert Željka Bebeka", pojasnila je Radman.

U Milni fešta počinje već u četvrtak

U Milni je zabava zagarantirana, a sve počinje već ovoga četvrtka.

"U četvrtak za sve gurmane i one koji cijene autohtone sorte vina u Milni je predstavljanje bračkih vinara, a uz vina kuhari ŠKMER-a pripravljaju jela koja su jako dobro uparena s Plavcem. Degustacije su besplatne te vjerujemo da će se svi jako dobro zabaviti. U petak imamo sportska natjecanja u kajacima i supovima, a u subotu je okupljanje na rivi gdje očekujemo goste sa Šolte te idemo potezati mrduju. Iako je to natjecateljska manifestacija, dobra atmosfera i druženje su prioritet", kazala je Ana Grasi, direktorica TZ Milna. Potezanje Mrduje jedinstvena je otočna manifestacija koja već sedamnaestu godinu na duhovit način oživljava staru legendu o otočiću Mrduji, smještenom između Brača i Šolte. Prema poznatoj otočkoj priči, upravo je na Mrduju "pobjegla pamet" iz tikvice koju su Milnarani donijeli iz Mletaka, nakon čega je nastala legendarna uzrečica:

Danas se ta priča pretvara u veselo natjecanje u kojem se stanovnici Brača i Šolte, sa svojim gostima, brodovima i tradicionalnim plovilima simbolično natječu tko će "privući" otočić Mrduju na svoju stranu te osvojiti pravo simboličnog vlasništva nad njim do sljedeće godine.

"Sve ono što Dalmacija predstavlja"

"Ova manifestacija je sve ono što Dalmacija predstavlja, dobru zabavu, more, otoke, hranu, vina, prijateljstvu i poštivanju mora. Sve ono što smo naslijedili je u ovoj priči, a na nama je da ju njegujemo za sljedeće generacije. Dugi niz godina je Mrduja u našim top destinacijama, a suradnja između dvije općine je hvalevrijedna i primjer kako Dalmacija živi", pojasnila je direktorica TZ splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović.