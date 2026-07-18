Spektakl ispod površine Jadrana: Pogledajte čudesan svijet kod Kamenjaka

Dok iznad površine vlada ljetna vreva, podmorje kod rta Kamenjak skriva miran i živopisan svijet prepun života.

Fotografije snimljene krajem lipnja otkrivaju ribe koje plivaju iznad kamenitog dna, morsku travu, školjke i brojne druge stanovnike priobalnog pojasa Jadrana.

Crvena morska zvijezda ukrala prizor

Posebnu pozornost privlači velika crvena morska zvijezda koja se snažno ističe na sivkastom morskom dnu. U kontrastu s plavetnilom mora stvara gotovo nestvaran prizor.

Skriveno lice Kamenjaka

Rt Kamenjak poznat je po čistom moru i razvedenoj obali, no njegova prava ljepota otkriva se tek ispod površine. Bogata flora i fauna još jednom potvrđuju koliko je jadransko podmorje raznoliko i fascinantno.

Ovi prizori ujedno su podsjetnik koliko je važno čuvati more i njegov osjetljivi ekosustav. Ispod površine krije se svijet koji ostavlja bez daha, ali čija ljepota može opstati samo uz odgovorno ponašanje i očuvanje prirode.