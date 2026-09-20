SPEKTAKL DRVENIH LJEPOTANA U STAROGRADSKOJ VALI Održan završni dan 6. međunarodnog festivala mora i mornara 'Dani u vali 2026.'

Čarobnim prizorom pod nazivom „Ples jedara i svjetla”, u subotu navečer u Starom Gradu na otoku Hvaru svečano je zatvoreno šesto izdanje međunarodnog festivala mora i mornara „Dani u vali 2026.”. Ova jedinstvena manifestacija, usmjerena na očuvanje i promociju bogate maritimne baštine Jadrana, održana je u organizaciji Turističke zajednice Staroga Grada i Udruge Cronaves te pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice.

Šest kilometara dug zaljev Staroga Grada pretvorio se u veliku morsku pozornicu na kojoj je prodefilirala flota od čak 52 tradicijska drvena broda. Ritam glazbe, praćen svjetlima reflektora koji su obasjavali uvalu, stvorio je vizualni spektakl pred iznimno brojnom publikom.

Riva je bila ispunjena do posljednjeg mjesta - uz domaće stanovnike i mještane iz susjednih Hvara i Jelse, brojni inozemni gosti i turisti fotografirali su i snimali defile, dok su se mnogi smjestili na usidrenim plovilima i povijesnoj palubi tradicijske Karake kako bi osigurali najbolji pogled na morske ljepotane na jedra i vesla.

Ministar turizma Tonči Glavina: „Ovako trgamo tradiciju od zaborava”

Manifestaciju je osobno podržao i ministar turizma RH, naglasivši važnost očuvanja maritimnih korijena i poštovanja prema povijesti:

„Ovo nije samo fešta od brodova, već festival koji uistinu slavi našu povijest. Toliko smo vezani uz more, posebno naši otočani i priobalne destinacije. Ritam života i tehnologija brzo se mijenjaju, no bitno je prisjetiti se koliko je svima prije nas bilo teško sve to stvoriti i izgraditi. Današnji turizam i baštinu najviše možemo zahvaliti našim starijima koji su to stvarali stoljećima.

Razgovarali smo s gostima iz Italije i Crne Gore – svi ističu kako nas more spaja i da tradiciju moramo prenositi na mlade te čuvati kalafatski obrt. Država značajno financijski potpomaže ovu i slične manifestacije poput 'Latinskog idra' upravo kako bismo dali podršku entuzijastima, zaljubljenicima u idra, drvo i kalafate te tradiciju istrgnuli od zaborava”, izjavio je ministar turizma.

Gradonačelnik Vinko Vranjican: Tradicija duga generacijama i poticaj za podsezonu

Domaćin manifestacije, gradonačelnik Staroga Grada Vinko Vranjican, izrazio je veliko zadovoljstvo uspjehom događaja, istaknuvši pritom i vlastitu obiteljsku povezanost s pomorskom tradicijom:

„Organizacija je bila iznimno zahtjevna i velika, ali na kraju smo izuzetno zadovoljni i vjerujemo da će se ova tradicija nastaviti. Osobno sam duboko vezan uz more – moj brod nosi povijesnu registraciju SG-1. Moj djed Ivo bio je lučki kapetan i imao je taj prvi brod koji je ostao meni u naslijeđe. S ponosom ga održavamo.”

Gradonačelnik Vranjican osvrnuo se i na organizacijske planove te značaj festivala za lokalno gospodarstvo:

„Gosti iz susjednih zemalja, Italije i Crne Gore, iznimno su zadovoljni i žele se vratiti. Manifestacija se održava svake dvije godine i cilj nam je svakim novim izdanjem podići ljestvicu još više. Pored kulturnog značaja, ovo je i konkretan korak ka produljenju turističke podsezone – cilj nam je bio oživjeti mjesto nakon glavne sezone i za sada sve funkcionira odlično.”

Reakcije pobjednika: Od taktike morskih vukova do murterske uštelanosti

Poseban natjecateljski naboj manifestaciji dale su regate, a nakon završetka podijeljena su priznanja i pehari najboljim posadama.

Emilio Gavran (Crna Gora), 1. mjesto u ukupnom poretku:

„Jako sam zadovoljan. Taktiku je vodio moj flokista, gospodin Belan, izuzetno poznato ime u jedriličarskim krugovima Crne Gore. Danas sam bio za kormilom, prilagodili smo se uvjetima na moru i uspjeli se izvući u kriznim trenucima. Konkurencija je bila iznimno jaka, ovdje ima pravih starijih 'morskih vukova' prema kojima imam ogromno poštovanje. Izuzetna mi je čast što su mi upravo oni prvi došli čestitati na pobjedi.”

Vice Jušić (1. mjesto u klasi Gajeta):

„Dolazimo s otoka Murtera i u Starom Gradu nastupamo već drugi ili treći put. U posadi smo bili Filip Lovrić, Leo Mudronja i ja. Ključ uspjeha je u tome što smo već dugi niz godina zajedno na regatama i uštimani smo do najsitnijih detalja. Već u nedjelju očekuje nas novi nastup na našem Murteru, na regati 'Latinsko idro'.”

Giorgio Suppiei (predstavnik talijanske flote):

„Ovo je čudesna manifestacija – čudesne barke, sjajno vrijeme, prekrasno mjesto i izvanredno prijateljstvo među posadama. Organizacija je na visokoj razini i uvijek ćemo se rado odazvati pozivu.”

Osim talijanske i crnogorske posade, u regati su sudjelovali morski vuci iz Pule, Opatije, Selca, Pašmana, Prvić Šepurine, Zlarina, Vodica, Betine, Jezera, Murtera, Opuzena, Komiže, Splita, Kaštela, Slatina, Trogira, Šolte, Hvara, Brača, Vrboske, kao i domaćini Staroga Grada.

Šesto izdanje festivala „Dani u vali” još je jednom potvrdilo status jedne od najvažnijih maritimnih manifestacija na Jadranu, uspješno spojivši očuvanje baštine, turističku promociju i međunarodno prijateljstvo na moru za sve generacije.

U velikoj galeriji Siniše Vickova uživajte u detaljima velike manifestacije.