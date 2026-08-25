SPEKTAKL DALMATINSKE ZAVIČAJNE KULTURE U SOLINU Klapa Tamarin slavi 35 godina pjesme: U vrtu Tusculuma stiže treći „Bašćinski memento“

U Solinu se u nedjelju, 30. kolovoza, sa početkom u 20 sati i 30 minuta u vrtu arheološkog muzeja Tusculum održava treća edicija samostalnog koncerta ženske klape Tamarin pod nazivom “3. Bašćinski memento klape Tamarin“, s napomenom kako će se u slučaju kiše ili jačeg nevremena isti održati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin.

Tamarinke će kroz sadržaj solinskog i dalmatinskog zavičajnog identiteta klapskog pjevanja, prikazivanjem hrvatskog jezika i dalmatinskog dijalekta, dočaravajući njihovo značenje nekada i danas, potičući umjetničko stvaralaštvo u ovo moderno vrijeme ostvariti svoju želju predstavljanja zdravog vida zabave javnosti.

Svaka edicija ove manifestacije ujedno je osmišljena i za prijatelje i suradnike klape Tamarin u ulozi gosta koncerta, kojem želi dati priliku da predstavi svoj rad i vještine, ne samo klapske ili vokalne, niti isključivo glazbene, već i druge kulturno-umjetničke i izvedbene izričaje.

U ovoj trećoj ediciji koncerta, gosti su:

- renomirani Splitski mandolinski kvartet u sastavu pet akademskih glazbenika koje svoje zajedničke početke vežu uz Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Domnio iz Splita;

- uspješna muška dalmatinska klapa Okruk iz Okruga Donjeg sa Čiova, broji šest članova, koji su skupina zaljubljenika u dalmatinsku klapsku pjesmu sa željom očuvanja iste. Umjetnički voditelj klape je prof. Mario Markovina;

Voditeljica večeri je animatorica kulturnih djelatnosti Vesna Žižić, dok iza organizacije stoji upravo klapa Tamarin u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Solinom, Arheološkim muzejom Split i Ministarstvom kulture i medija RH (Ured za zaštitu kulturne baštine - područni konzervatorijski odjel u Splitu).

Kao dugovječna klapa, kontinuiranog djelovanja već punih 35 godina, Tamarin ima pregršt iskustva u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti ovoga tipa te se može pohvaliti kako su njihovi koncerti vrlo traženi i rado posjećeni. Klapa gaji izvorne tradicijske napjeve klapske glazbe.

Ulaz je slobodan!

Mjesto: Solin, vrt Tusculum (u parku antičke Salone), u slučaju nevremena u Teatrinu Gradske knižnice Solin

Datum: nedjelja, 30. kolovoza 2026. godine

Vrijeme: 20 sati i 30 minuta